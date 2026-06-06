SATELITSKI SNIMCI IZ KINE ZALEDILI SVET: Tajni projekat Si Đinpinga zabrinuo sve, niko ne može da im parira FOTO
NOVI satelitski snimci otkrili su misteriozni novi podmornički projekat kineske mornarice, što ukazuje na brzo jačanje podmorničkih snaga zemlje.
Rezultat novog projekta je, kako piše Naval News, prepoznatljivo i inovativno plovilo kod kojeg su kineski stručnjaci jasno napustili tradicionalni podmornički toranj (jedro), i predstavlja još jedan korak u razvoju sve sposobnije i tehnološki naprednije podmorničke flote.
Budući da je dostupno vrlo malo zvaničnih informacija, razumevanje namene i sposobnosti ove nove klase podmornice uveliko zavisi od prikupljanja obaveštajnih podataka i analizama stručnjaka.
Kina danas gradi nove podmornice brzinom kojoj ne može parirati nijedna druga država, piše Naval News, a prenosi Jutarnji.
Dok mornarice zapadnih država muku muče s istovremenom izgradnjom više od jedne ili dve podmornice, Kina nastavlja da ih proizvodi sve bržim tempom.
U poslednjih pet godina porinula je oko 15 do 20 podmornica, od čega najmanje osam novih klasa.
Najnoviji, dosad neprijavljen i neočekivan tip podvodnog plovila uočen je u brodogradilištu JN (Jiangnan) u Šangaju.
Ova velika i aerodinamična podmornica posebno se ističe futurističkim dizajnom bez klasičnog podmorničkog tornja.
Nova podmornica poslednjih dana uočena je na satelitskim snimcima.
Prošle nedelje i ponedeljka, mogao se videti usidren za plutajući mol odmah ispred Šangajskog brodogradilišta.
Iako je brodogradilište najpoznatije po izgradnji velikih površinskih ratnih brodova, ono je takođe bilo uključeno u izgradnju podmornica, iako ranije nije gradilo podmornice na nuklearni pogon.
Porinuće nove podmornice nije javno objavljeno, a kineski javni izvori o tome još ćute.
Glavne karakteristike plovila, prema Naval news, su elegantno oblikovan pramac, kormilo u obliku slova X i minimalna kupola.
Kina je, kako se sećamo, ranije eksperimentisala sa podmornicama bez kupola, a jedna od njih je izgrađena u istom brodogradilištu – zapravo, ovaj stariji projekat se trenutno nalazi na obalama brodogradilišta JN.
Ova konfiguracija, kako se kaže, verovatno je izabrana da bi se smanjio hidrodinamički otpor.
Takođe se navodi da je otprilike u isto vreme u brodogradilištu Huludao u Bohajskom moru porinuta još jedna podmornica.
Ovo brodogradilište je poznato isključivo po izgradnji nuklearnih podmornica.
Iako to još nije potvrđeno, spekuliše se da je druga podmornica istog tipa kao ona u Šangaju.
Izgradnja i porinuće dva plovila u dva različita brodogradilišta, ističe publikacija, bio bi značajan događaj.
(Jutarnji list)
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