AMERIKANCI UNIŠTENI, IRAN LANSIRAO KIŠU BALISTIČKIH RAKETA NA BAZE: Persijski zaliv u plamenu

KORPUS Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke Pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je naveo, "najnoviju američku agresiju".

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U saopštenju je navedeno da su četiri tankera za prevoz nafte u 1.30 časova pokušala da ilegalno izađu iz Ormuskog moreuza, uprkos prethodnim upozorenjima mornarice IRGC-a, preneo je portal "Press TV".

Prema navodima IRGC-a, nakon upozorenja jedan tanker je pogođen i zaustavljen, dok su se ostali brodovi vratili. IRGC je saopštio i da su u 2.30 časova američki dronovi sa dva projektila pogodili telekomunikacioni jarbol na ostrvu Kešm i drugi jarbol u Siriku. Vazduhoplovne snage IRGC-a su potom lansirale balističke rakete prema dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu, uključujući bazu Ali el Salem, kao i prema objektima američke Pete flote u Bahreinu, dodaje se u saopštenju.

IRGC je upozorio da odgovor neće biti ograničen ukoliko se, kako je naveo, takvi napadi ponove, dodajući da bi posledice potpunog zatvaranja Ormuskog moreuza uticale na izvoz nafte i gasa. U saopštenju se navodi i da je Centralna komanda SAD (CENTCOM) ranije objavila da su njene snage oborile četiri iranska jednosmerna napadna drona lansirana prema Ormuskom moreuzu, nakon čega su američke snage gađale iranske radarske lokacije za obalski nadzor u Goruku i na ostrvu Kešm.

IRGC je naveo i da njegova mornarica zadržava potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i upozorio da će na svako mešanje stranih vojnih snaga biti odgovoreno "odmazdom".

(Tanjug)