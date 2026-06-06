"SA LOVĆENA VILA KLIČE, ŠAMARAJ NAS POGLAVNIČE": Crna Gora ponižena, još samo Tompson da dođe...

LIDER Demokratske narodne partije Milan Knežević uporedio je poruke koje su na samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu poslali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatski premijer Andrej Plenković, ocenjujući da je razlika u njihovom nastupu bila očigledna.

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Knežević je istakao da je Plenković od Crne Gore zatražio rešavanje više otvorenih pitanja, među kojima su obeštećenje logoraša, procesuiranje ratnih zločina, potraga za nestalima, imovinsko-pravni sporovi i pitanje granice, ocenivši da ti zahtevi više liče na ultimatume nego na partnerski dijalog.

Sa druge strane, naglasio je da je Vučić iz Crne Gore poslao poruke mira i bratstva, poručivši da su građani Crne Gore „sestre i braća“ i da su uvek dobrodošli u Srbiju.

Komentarišući zabranu ulaska pojedinim državljanima Srbije, kao i transparente usmerene protiv Vučića tokom njegove posete, Knežević je optužio delove crnogorskog bezbednosnog sektora za kampanju protiv predsednika Srbije, dok je istovremeno kritikovao izostanak reakcije na, kako tvrdi, pritiske koje je Hrvatskoj uputio Plenković.

On je ocenio da je odnos prema Srbiji i srpskom narodu u Crnoj Gori često obeležen dvostrukim standardima i poručio da Srbija ostaje najbliži partner i bratska država Crnoj Gori.

- Javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo je sve granice, ostalo je još samo da nam ispostavi uslov da Tompson peva 13.jula na Cetinju - kaže lider DNP-a.

Knežević je izazvao pravu lavinu komentara na mrežama, a snishodljiv odnos zvanične Podgorice prema Hrvatskoj, možda i najbolje opisuje jedan od komentara sa X mreže:

"Sa Lovćena vila kliče, šamaraj nas poglavniče"

Foto: Printskrin/Iks

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