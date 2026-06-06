IRANCI U ŠOKU! Neverovatno šta su im uradili Amerikanci, ceo svet bruji o ovome!

Sjedinjene Američke Države odbile su da izdaju vize delu stručnog i administrativnog osoblja nacionalnog fudbalskog tima Irana uoči Svetskog prvenstva 2026. godine.

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Prema pisanju iranskih medija, vize su odobrene svim igračima u 26-članom timu, ali je više članova stručnog štaba i administracije, uključujući medicinsko i analitičko osoblje, odbijeno.

Među onima kojima nije odobren ulazak u SAD nalaze se tim menadžer Mehdi Mohamadnabi, generalni sekretar Fudbalskog saveza Irana Hedajat Mombeini i više drugih zvaničnika i članova stručnih službi, prenosi TV Press.

Odluka dolazi uprkos višemesečnim koordinacijama između FIFA i iranskih fudbalskih vlasti kako bi se obezbedilo učešće reprezentacije na turniru, koji zajednički organizuju SAD, Kanada i Meksiko.

Njujork tajms je objavio da je odbijeno više od desetak članova delegacije, što je izazvalo zabrinutost oko logističke pripreme ekipe za takmičenje.

Mehdiju Tadžu, predsedniku iranskog fudbalskog saveza, takođe je odbijena viza. On je ranije upozorio da bi učešće Irana moglo da se suoči sa ozbiljnim komplikacijama zbog američkih ograničenja.

Svi zaposleni i zvaničnici će pratiti tim u Meksiku dok se nastavljaju napori da im se obezbedi američka viza, prenosi Tasnim.

Iran je prvobitno planirao da svoju bazu za Svetsko prvenstvo uspostavi u Tusonu, u Arizoni, ali je kasnije, u koordinaciji sa FIFA, prebacio operacije u Tihuanu kako bi smanjio vreme koje bi tim morao da provede u Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsednik FIFA Đani Infantino i visoki zvaničnici su razgovarali sa iranskim vlastima iza zatvorenih vrata u nastojanju da spreče ono što su neki opisali kao jednu od najvećih diplomatskih kriza u istoriji Svetskog prvenstva.

Iranski zvaničnici su više puta tvrdili da su zemlje domaćini obavezne da garantuju jednak tretman svim kvalifikovanim timovima u skladu sa principima fer-pleja.

"Kvalifikovali smo se za Svetsko prvenstvo i moraju nam se obezbediti najbolji objekti za utakmice. Postoji nešto u fudbalu što se zove fer-plej i da sve zemlje moraju da imaju jednake mogućnosti", rekao je Tadž za Njujork tajms ranije ove nedelje.

Iran bi trebalo da odigra sve tri utakmice grupne faze na zapadnoj obali SAD, počevši od utakmice protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna. Tim će se kasnije tog meseca suočiti i sa Belgijom u Los Anđelesu i Egiptom u Sijetlu.

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