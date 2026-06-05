"TADA SU BILI DIVNI MOMCI" Vučić o vraćenim državljanima Srbije iz Tivta: Nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja iz Tivta, komentarišući to što su vraćeni državljani Srbije sa tivatskog aerodroma, da Crnoj Gori nisu smetali kada su pomagali u gašenju požara na Luštici.
- I ovde, kada su vodili kampanju protiv momaka, ti momci im nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara. Baš ti momci su im pomagali ovde u tivatskoj opštini u gašenju požara na Luštici. Tada su bili divni momci - izjavio je predsednik.
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