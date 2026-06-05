"TADA SU BILI DIVNI MOMCI" Vučić o vraćenim državljanima Srbije iz Tivta: Nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara

MINISTAR za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Demo Beriša, izjavio je danas da je paljenje mađarske zastave u Subotici čin koji treba osuditi, jer to ne treba da remeti odnos koji je država napravila sa manjinama, i poručio da Srbija neće dozvoliti da se dogodi bilo šta što bi moglo da ugrozi taj odnos.