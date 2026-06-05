Politika

"TADA SU BILI DIVNI MOMCI" Vučić o vraćenim državljanima Srbije iz Tivta: Nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara

В. Н.

05. 06. 2026. u 12:15

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja iz Tivta, komentarišući to što su vraćeni državljani Srbije sa tivatskog aerodroma, da Crnoj Gori nisu smetali kada su pomagali u gašenju požara na Luštici.

ТАДА СУ БИЛИ ДИВНИ МОМЦИ Вучић о враћеним држављанима Србије из Тивта: Нису сметали када су долазили да помажу у гашењу пожара

Foto: Printskrin

- I ovde, kada su vodili kampanju protiv momaka, ti momci im nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara. Baš ti momci su im pomagali ovde u tivatskoj opštini u gašenju požara na Luštici. Tada su bili divni momci - izjavio je predsednik. 

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