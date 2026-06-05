Politika

VUČIĆ ODGOVOROM RAZBUCAO CRNOGORSKE MEDIJE: Ovako se ponaša slobodarski i lider ponosite Srbije!

Новости онлине

05. 06. 2026. u 12:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja novinara pred dolazak na samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

ВУЧИЋ ОДГОВОРОМ РАЗБУЦАО ЦРНОГОРСКЕ МЕДИЈЕ: Овако се понаша слободарски и лидер поносите Србије!

FOTO TANJUG/ KABINET PREDSEDNIKA CRNE GORE/ MARKO KRANJC/ nr

Na pitanje crnogorskih medija da li se oseća bezbedno, Vučić kaže da je čovek bezbedan i slobodan onoliko koliko mu je slobodan duh.

- A moj duh je apsolutno najslobodniji, niko mi na svetu ne šalje mejl i kaže - ovo ti je politika. Sam donosim odluke, predstavljam slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju, što znači da sam najslobodniji na svetu - rekao je Vučić crnogorskim medijima.

Na pitanje da li će uprkos nelagodama prijateljska ruka biti ispružena Crnoj Gori, Vučić kaže:

- Nema sumnje, ljudi u CG su naše sestre i braća, može neko da piše šta hoće po zidovima, na tarabama svašta piše, ali se niko ne zaleće. Ovde živi bratski narod i naš odnos će uvek biti takav. Sinoć sam razgovarao sa pripadnicima bezbednosnih službi, naš bratski narod je dobrodošao u Srbiji. A to što su neki pokušali da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima i nimalo o nama.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA VINA NASTAJU NA VELIKIM LOKACIJAMA: Otkrivamo zašto vinarija Erdevik i Fruška gora imaju idealne uslove za šardone

VELIKA VINA NASTAJU NA VELIKIM LOKACIJAMA: Otkrivamo zašto vinarija Erdevik i Fruška gora imaju idealne uslove za šardone