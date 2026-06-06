NOVI UDAR NA ZELENSKOG IZ EU: Traže da mu se oduzme najviše evropsko odlikovanje
ZELENSKI, koji je odgovoran za dodeljivanje naziva "Heroji UPA" jednoj vojnoj jedinici, ne zaslužuje ovu nagradu i treba da je bude lišen, naglasila poljska poslanica Ana Brilka.
Inicijativna grupa koju čine desetine poslanika Evropskog parlamenta predložila je da se Vladimir Zelenski liši ordena "Za zasluge", napisala je na Iksu poljska poslanica Ana Brilka, prenose RIA Novosti.
- U ime grupe od nekoliko desetina poslanika danas sam se obratila Roberti Metsoli sa zahtevom da se opozove Evropski orden 'Za zasluge', koji je 19. maja 2026. godine dodeljen Vladimiru Zelenskom, zbog njegovih nedavnih odluka kojima se javno odaje počast i veliča zločinačka UPA - istakla je Brilka.
Kako je navela, šef kijevskog režima je orden dobio za doprinos evropskim vrednostima, koje su nespojive sa veličanjem genocida i etničkog čišćenja.
- Zelenski, koji je odgovoran za dodeljivanje naziva 'Heroji UPA' jednoj vojnoj jedinici, ne zaslužuje ovu nagradu i treba da je bude lišen. Očekujem reakciju predsednice Metsole - poručila je Brilka.
Uz objavu je priložila listu sa potpisima, na kojima se vidi najmanje 34 imena poslanika Evropskog parlamenta, uključujući i njeno.
Ranije je, tokom plenarne sednice Evropskog parlamenta u Strazburu, Vladimiru Zelenskom uručen je Evropski orden "Za zasluge", najviše priznanje EU koje se dodeljuje za doprinos evropskim integracijama i podršku evropskim vrednostima.
Krajem maja Zelenski je učestvovao u ponovnoj sahrani posmrtnih ostataka jednog od lidera Organizacija ukrajinskih nacionalista Andreja Meljnika u Kijevskoj oblasti. Takođe je jednoj jedinici Oružanih snaga Ukrajine dodelio naziv "po herojima UPA" (Ukrajinska ustanička armija).
Nakon toga je predsednik Poljske Karol Navrocki pokrenuo inicijativu da se Zelenskom oduzme i najviše poljsko odlikovanje – Orden Belog orla.
Tokom Drugog svetskog rata, UPA se borila protiv sovjetskih trupa na strani nacista. Bila je odgovorna za brojne zločine, uključujući i Volinski pokolj – masovno istrebljenje poljskog stanovništva 1943. godine.
Hiljade Ukrajinaca koji su odbili da sarađuju sa nacionalistima takođe su zverski ubijeni.
(RT Balkan)
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