Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov pozvao je javnost da ne donosi preuranjene zaključke povodom objavljivanja pisma Vladimira Zelenskog ruskom lideru i reakcije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na to pismo, prenose RIA Novosti.

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Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov pozvao je javnost da ne donosi preuranjene zaključke povodom objavljivanja pisma Vladimira Zelenskog ruskom lideru i reakcije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na to pismo, prenose RIA Novosti.

- Što se tiče razmene izjava, objavljivanja pisma Zelenskog i Trampove reakcije na njega, o tome može mnogo da se govori, ali hajde da ne žurimo sa zaključcima - poručio je Peskov u intervjuu za Kinesku medijsku korporaciju na marginama SPIEF-a.

Zelenski je ranije na svom sajtu objavio otvoreno pismo u kojem je predložio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da održe sastanak u trećoj zemlji i okončaju sukob.

Šef ruske države je na pismo odgovorio tokom plenarne sednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, poručivši da zasad ne vidi svrhu susreta sa Zelenskim.

Portparol Kremlja je naglasio da je Rusiji važno da ostvari svoje interese i ispuni zadatke koji su postavljeni na početku SVO.

- Konflikt je dugotrajan, traje već dugo, a borbena faza ulazi u petu godinu. To je mnogo vremena. Za Rusiju je veoma važno da ostvarimo svoje interese i ispunimo one zadatke koji su postavljeni na početku Specijalne vojne operacije - poručio je Peskov.

(RT Balkan)