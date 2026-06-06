RUSI POSLALI HITNU PORUKU JAVNOSTI: Tiče se pisma Zelenskog Putinu
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov pozvao je javnost da ne donosi preuranjene zaključke povodom objavljivanja pisma Vladimira Zelenskog ruskom lideru i reakcije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na to pismo, prenose RIA Novosti.
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov pozvao je javnost da ne donosi preuranjene zaključke povodom objavljivanja pisma Vladimira Zelenskog ruskom lideru i reakcije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na to pismo, prenose RIA Novosti.
- Što se tiče razmene izjava, objavljivanja pisma Zelenskog i Trampove reakcije na njega, o tome može mnogo da se govori, ali hajde da ne žurimo sa zaključcima - poručio je Peskov u intervjuu za Kinesku medijsku korporaciju na marginama SPIEF-a.
Zelenski je ranije na svom sajtu objavio otvoreno pismo u kojem je predložio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da održe sastanak u trećoj zemlji i okončaju sukob.
Šef ruske države je na pismo odgovorio tokom plenarne sednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, poručivši da zasad ne vidi svrhu susreta sa Zelenskim.
Portparol Kremlja je naglasio da je Rusiji važno da ostvari svoje interese i ispuni zadatke koji su postavljeni na početku SVO.
- Konflikt je dugotrajan, traje već dugo, a borbena faza ulazi u petu godinu. To je mnogo vremena. Za Rusiju je veoma važno da ostvarimo svoje interese i ispunimo one zadatke koji su postavljeni na početku Specijalne vojne operacije - poručio je Peskov.
(RT Balkan)
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