"HRVATSKA POBEĐUJE" Knežević demontirao Cetinjanje: Plenković brutalno ponizio Crnu Goru i nikom ništa, a za Vučića transparenti (VIDEO)

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević je sada i bukvalno demontirao političku Podgoricu!

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Da su deportovani državljani Srbije u Tivat došli s transparentima: "Pumpaj" ili "Studenti pobjeđuju", gostoprimna ANB i Kavački klan bi im prostrli crveni tepih sve do hotela "Regent" u kom bi dobili narukvice “all inclusive”. Ovako su "besramnici" jedni došli s transparentom: "Srbija pobjeđuje!". Izgleda je trebalo da piše: "Srbija gubi", da bi im naš bezbjednosni sektor dozvolio da uđu u Crnu Goru. A kakvi su to prevejani "kriminalci" najbolje govori što su unaprijed bukirali smještaj i platili za isti. Sve su radili javno da ne bi izgledalo tajno. Dok su ovi "naši" sve radili tajno da bi ispalo javno. Tako je na ulazu u Cetinje okačen pogrdan transparent upućen Aleksandru Vučiću da nemam nikakvu sumnju da je u tome učestvovala cetinjska vlast udružena sa kriminalnim filijalama Kavčana koji suštinski upravljaju ovim gradom. Međutim, ako se vratimo u 12. jul 1941. kad je dio Cetinjana dočekao s pjesmom i cvijećem talijanske okupatore, onda je bolje što predsjedniku Srbije nije poželjena dobrodošlica. Mada kad bolje razmislim, možda su oni i u pravu, što će Vučić u Crnoj Gori? Da je došao Čanak, Sonja Biserko, Nataša Kandić, onda to ima smisla, ali da u državu u kojoj živi 33 % Srba dođe predsjednik Srbije, to je provokacija i hibridno đelovanje kako nam objasniše naše bezbjednosne službe. Dosad je u Crnoj Gori bilo hibridno đelovanje kad vam hakeri sa servera državne uprave izvuku sve podatke jer su naši službenici posjećivali porno sajtove. Sad je hibridno đelovanje prošireno na tetovaže i odlazak u teretanu. Ali zašto onda nije protjeran i premijer Spajić u Japan, i on ima tetovažu i ide u teretanu? A da sam se ja pitao protjerao bih i Emanuela Makrona zbog džogiranja Tivtom, ko je on da promoviše zdrave stilove života u ranim jutarnjim časovima dok nismo ni kafu popili, a kamoli burek omirisali. Ipak, mnogo je važno da za hibridno đelovanje nisu označeni osam uslova Andreja Plenkovića koje nam je saopštio kao zelenaš koji podsjeća svog dužnika kad je sve propustio da mu plati kamatu. I svi ćute, umjesto da ga postave na taj gumenjak kojim je došao i vrate u lijepu njihovu dok se more ljubi s nebom. Javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo je sve granice, ostalo je jos samo da nam ispostavi uslov da Tompson pjeva 13.jula na Cetinju (što nekima ne bi smetalo), i da naša kapitulacija bude potpuna. A na ulazu u grad bi pisalo: "Plenkoviću brate, upiši nas u Hrvate!" Ukoliko prihvatimo ovih osam hrvatskih uslova, onda nema dvojbe da smo veći Hrvati od Hrvata i da je Sekula Drljević bio u pravu. A zamislite, da je Aleksandar Vučić tražio da mu u hotelsku sobu donesu mekši jastuk ili cijeđenu pomorandžu, mislim da bi dobili još jedan transparent iz ANB-a: "Vučiću dalje kandže od crnogorske pomorandže!" U početku me bilo sramota što đelovi bezbjednosnog sektora učestvuju u kampanji dehumanizacije i kriminalizacije srpskog predsjednika, a onda sam počeo da uživam u njihovoj nemoći kad su od Vučića dobijali odgovore koji su ih razgolitili kao kad su bili u porodilištu. Vučić je bio njihova babica, otkinuo im je pupčanu vrpcu i stavio u kolijevku dok ne stignu pelene od kuće. Samo mi je žao što ovi serdari iz porodilišta ne skupiše ostatke Aptamila (hrana za bebe) i makar đelimično se ne obratiše Plenkoviću da ga pitaju za Loru i mučenike šavničko-nikšićke grupe. Ovako ispade da ćemo mi zato što su nas Hrvati ubili morati da platimo odštetu od 17 miliona evra njima koji su ostali živi. Znači naši mrtvi plaćaju za njihove žive, a Plenković nas šamara i javno i na plenarnoj sjednici. I svi ćute, jer dok bride obrazi od šamaranja, mi se u sebi radujemo što smo bar vratili transparent "Srbija pobjeđuje". Da sam znao što će biti, zamolio bih Vučića da nas odbrani od Plenkovića, makar u ime onih 33% Srba koji više ne mogu posmatrati sramoćenje i ponižavanje države. Kad već nisu htjeli da uče od njega kako se brane interesi države, neka Vučiću makar daju punomoćje da nas brani kad ne umijemo sami. Svako svoj obraz nosi, ali kad bi i za druge koji ga nemaju mogli da nosimo obraze, onda se više ne bi znalo koji je čiji obraz. Ovako, do sljedećeg samita, možda i utvrdimo najzad da od Srbije nemamo bratskije države, i da su crnogorski i srpski obrazi đelovi istog lica, i da to nikakvi transparenti ne mogu isprljati. Imajte to na umu kad u "Galeriji" budete ispijali deseti dojč i kačili na Instagram, jer kakav je to život, ako svi ne znaju da ste bili u Beogradu, a da vas je dočekao samo transparent za Expo.