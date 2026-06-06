PUTIN GUBI KRIM? U toku je "duboka operacija" - Ukrajina izvodi brz povratak poluostrva nakon 12 godina

ZAPADNI mediji i stručnjaci danima unazad predviđaju da bi se poluostrvo Krim moglo vratiti pod ukrajinsku kontrolu, jer je Ukrajina prekinula ruske linije snabdevanja.

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Ukrajinci su uspeli da nanesu teške udare energetskoj infrastrukturi Rusije, a posebno su zabrinuli Moskvu nakon što su projektile počeli da pogađaju mete na preko 1000 kilometara udaljenosti.

Problem je, kako analiziraju zapadni stručnjaci, to što Ukrajinci sve uspešnije gađaju linije snabdevanja, naročito u Azovskom moru.

Potapaju se brodovi, uspešno se razaraju ruske baze, te je time i poluostrvo Krim, koje je slabije povezano sa ostatkom Ruske Federacije, mnogo ugroženije, možda i više nego na primer Zaporoška oblast ili neka druga oblast koju je Rusija proglasila svojom teritorijom tokom ovog rata.

Plan Ukrajine još od početka rata jeste bio povratak Krima, možda i primarniji cilj nego vraćanje teritorija koje su, najpre proglasile otcepljenje od Ukrajine, a zatim postale formalno-pravno deo Rusije.

"Duboka operacija"

Naime, određeni stručnjaci navode da je u toku takozvana "duboka operacija" - u kojoj se najpre intenziviraju borbe i navodno pokušava probiti ruska linija na frontu, dok se u isto vreme Krim malo-pomalo odseca od Rusije. Ključan je naravno most na Kerču.

Navodno, sumnja se da Moskva uskoro neće moći da kontroliše situaciju na poluostrvu, odnosno da će i njen kontakt sa tamošnjim trupama biti otežan, dok ukrajinski dronovi svakodnevno zasipaju Krim i Sevastopolj.

Jedan od, pomalo neopreznih pokazatelja teške situacije ruske armije na Krimu, jeste i konstantno potenciranje ruskog predsednika Vladimira Putina koji pominje uspehe na frontu kao nikada za sve ove četiri godine. S obzirom da se linija fronta pomera po par stotina metara ili u najboljem slučaju kilometara, zapadni strunjčaci prognoziraju da je u toku upravo pomenuta "duboka operacija", koja za cilj ima upad na Krim i zatim brzo zahtevanje pregovora, kako bi pozicija i po oduzete oblasti, a koje ne uključuju poluostrvo, bila što bolja.