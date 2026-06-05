"OVO SE NIJE DESILO OD DRUGOG SVETSKOG RATA": Vučić saopštio sjajne vesti za građane Srbije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić je u svom obraćanju istakao da je samo Bugarska niže zadužena od Srbije.
- Samo Bugarska je niže zadužena od nas, u širem regionu. Mi smo duplo manje zaduženi od evropskog proseka. U martu prvi put u istoriji smo imali najviše plate u regionu, od Drugog svetskog rata na ovamo. - rekao je Vučić.
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