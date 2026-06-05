Ekonomija

"OVO SE NIJE DESILO OD DRUGOG SVETSKOG RATA": Vučić saopštio sjajne vesti za građane Srbije

В.Н.

05. 06. 2026. u 12:23

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić je u svom obraćanju istakao da je samo Bugarska niže zadužena od Srbije.

ОВО СЕ НИЈЕ ДЕСИЛО ОД ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА: Вучић саопштио сјајне вести за грађане Србије

Foto: Printskrin

- Samo Bugarska je niže zadužena od nas, u širem regionu. Mi smo duplo manje zaduženi od evropskog proseka. U martu prvi put u istoriji smo imali najviše plate u regionu, od Drugog svetskog rata na ovamo. - rekao je Vučić.

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