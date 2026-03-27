BRUKA I SRAMOTA! UEFA brutalno kaznila Crvenu zvezdu i to zbog čega

Disciplinska komisija UEFA ponovo je pokazala nultu toleranciju prema bilo kakvim porukama koje dolaze iz Srbije, a ceh je ovoga puta platila Crvena zvezda.

Nakon revanš meča plej-ofa Lige Evrope protiv francuskog Lila, odigranog 26. februara u Beogradu, na adresu srpskog tima stigla je "čestitka" teška skoro 100.000 evra, piše "Mundo deportivo".

Razlog za ovako drastičnu kaznu je nesvakidašnji i izazvao je buru komentara u sportskoj javnosti. Najveći deo kazne, čak 40.000 evra, UEFA je obrazložila kao sankciju za "prenošenje poruke neprikladne za sportski događaj". Naime, navijači beogradskog tima su tokom utakmice istakli veliki portret Svetog Simeona (Stefana Nemanje), rodonačelnika srpske države i loze Nemanjića. Kako se utakmica poklopila sa velikim hrišćanskim praznikom posvećenim ovom svetitelju, na tribinama se pojavio i transparent: "Neka vas naša vera vodi do pobede".

Iako je za srpske navijače ovo bio čin poštovanja tradicije i vere, za UEFA je to bio prekršaj koji „nanosi sramotu fudbalu i samoj organizaciji“. Preostali deo kazne do cifre od 95.500 evra odnosi se na klasične prekršaje: 17.000 evra zbog pirotehnike (bakljada), 10.500 evra zbog bacanja predmeta u teren, 28.000 evra zbog blokiranih prolaza na tribinama.

Ono što ovaj dvomeč čini potpuno bizarnim jeste činjenica da je i francuski Lil pretrpeo ozbiljne sankcije zbog prvog meča. UEFA je Francuze kaznila sa ukupno 89.000 evra, a razlog je zapanjio mnoge – domaći navijači u Lilu su istakli transparent podrške Srbiji!

Na tribinama francuskog stadiona pojavio se natpis "nema predaje" uz jasnu mapu na kojoj je Kosovo prikazano kao sastavni deo Srbije. Ovakva "politička poruka" koštala je Lil 15.000 evra, dok je ostatak kazne od 40.000 evra izrečen zbog baklji i predmeta, a 24.000 zbog blokiranja prilaza.







