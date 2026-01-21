Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.

Naime, mlada nada Mančester junajteda više nije Englez nego - Rus.

Tako bar glasi inicijalna informacija koju su ruski mediji javili o Amiru Ibrahimovu, jednom od najtalentovanijih članova Akademije Mančester junajteda, kapitenu omladinske selekcije.

Ovaj momak je rođen 2. aprila 2008 u Dagestanu, ali se sa porodicom preselio iz Bujnakska u Englesku 2019. i odmah zablistao igrajući fudbal.

Međutim, vest da je promenio državljanstvo i umesto engleskog, koje je imao, i na osnovu kog igra a mlade reprezentativne selekcije Engleske, izazvalo je iznenađenje u Rusiji.

Tim povodom je redakcija "Šampionata" pozvala jednog sportskog advokata koji je želeo da ostane anoniman, i upitala ga kako to da je u sistemu FIFA Ibrahimov sada naveden kao Rus, a na zvaničnim internet sajtovima Junajteda i Premijer lige i dalje je "Englez":

- Da budem iskren, snimak ekrana koji je objavila "Baza" (ruski medij) ne potvrđuje samo po sebi da je Ibrahimov promenio sportsko državljanstva. Snimak ekrana je preuzet iz FIFA TMS-a (Sistem za podudaranje transfera), koji najčešće prikazuje državljanstvo fudbalera po rođenju. Taj sistem ponekad navodi drugo državljanstvo, ali u mnogim slučajevima ono možda i nije navedeno. Koliko je nama ponato, Ibrahimov ima englesko državljanstvo, ali ono u toj bazi nije navedeno. I, nije u pitanju greška; stvari su ponekad takve: promena sportskog državljanstva se obavlja kroz posebnu FIFA proceduru. Prisustvo reči "Rus" u TMS-u ne potvrđuje promenu sportskog državljanstva, već jednostavno ukazuje da je fudbaler bio ruski državljanin po rođenju. Po mom mišljenju, dok ne dobijemo potvrdu da je Ibrahimov zaista prošao proceduru promene državljanstva, sve je to spekulacija i najverovatnije netačno.

Ibrahimov je, inače, često priključen treninzima prvog tima Mančester junajteda, jesena je avionom otišao u rodni Dagestan, gde su on i njegov mlađi brat (koji takođe igra za akademiju Mančester junajteda) podvrgnuti operaciji radi ispravljanja devijacije nosa.

Inače, evo kako igra Amir Ibrahimov, u kome se na "Teatru snova" već raduju kao novoj zvezdi seniorske ekipe:

