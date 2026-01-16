ISTORIJA U KRAGUJEVCU: Radnički kupio napadača Aberdina

FUDBALSKI klub Radnički iz Kragujevca saopštio je da je realizovao najveći transfer u istoriji kluba, otkupivši ugovor Estera Soklera od škotskog Aberdina za 225.000 evra i bonuse.

Kako se navodi, klub iz Šumadije je ovom odlukom, napravio istorijski iskorak i jasno pokazao ambicije za naredni period, a slovenački igrač je potpisao ugovor do leta 2029. godine.

Ovaj 26-godišnjak je u septembru prošle godine bio na pozajmici u Radničkom, a na 12 utakmica u Superligi Srbije postigao je šest golova.

- U dosadašnjem delu sezone ostavio snažan utisak odličnim partijama u crvenom dresu i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača ekipe. Takvi nastupi nisu ostali neprimećeni, pa su čelnici Radničkog doneli odluku da aktiviraju klauzulu i otkupe njegov ugovor, čime je ispisana nova stranica klupske istorije i postavljen jasan temelj za budućnost. Nema sumnje da će ovaj istorijski potez biti od velikog značaja za Radnički u godinama koje slede - saopštio je klub iz Kragujevca.

Ester Sokler je tokom karijere igrao još i za Kraško, Brežice, Celje, Radomlje i Aberdin.

Radnički se nalazi na osmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 27 bodova, a u prvom meču posle zimske pauze dočekaće IMT.

