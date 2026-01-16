Fudbal

ISTORIJA U KRAGUJEVCU: Radnički kupio napadača Aberdina

Танјуг

16. 01. 2026. u 19:52

FUDBALSKI klub Radnički iz Kragujevca saopštio je da je realizovao najveći transfer u istoriji kluba, otkupivši ugovor Estera Soklera od škotskog Aberdina za 225.000 evra i bonuse.

ИСТОРИЈА У КРАГУЈЕВЦУ: Раднички купио нападача Абердина

FOTO: M. Vukadinović

Kako se navodi, klub iz Šumadije je ovom odlukom, napravio istorijski iskorak i jasno pokazao ambicije za naredni period, a slovenački igrač je potpisao ugovor do leta 2029. godine.

Ovaj 26-godišnjak je u septembru prošle godine bio na pozajmici u Radničkom, a na 12 utakmica u Superligi Srbije postigao je šest golova.

- U dosadašnjem delu sezone ostavio snažan utisak odličnim partijama u crvenom dresu i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača ekipe. Takvi nastupi nisu ostali neprimećeni, pa su čelnici Radničkog doneli odluku da aktiviraju klauzulu i otkupe njegov ugovor, čime je ispisana nova stranica klupske istorije i postavljen jasan temelj za budućnost. Nema sumnje da će ovaj istorijski potez biti od velikog značaja za Radnički u godinama koje slede - saopštio je klub iz Kragujevca.

Ester Sokler je tokom karijere igrao još i za Kraško, Brežice, Celje, Radomlje i Aberdin.

Radnički se nalazi na osmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 27 bodova, a u prvom meču posle zimske pauze dočekaće IMT.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na Parku prinčeva“

POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“