POVRATAK POSLE 13 GODINA: Milan Rodić potpisao za OFK Beograd

DOŠLO je vreme da se Milan Rodić posle 13 godina vrati u matični OFK Beograd.

FOTO: M. Vukadinović

Iskusni levi bek je stigao na Karaburmu kako bi pomogao "romantičarima" da izbore plej-of, a možda i evropske kvalifikacije.

Rodić je u prvom mandatu u dresu OFK Beograda upisao 80 nastupa i ostvario je učinak od pet golova i šest asistencija.

Ovaj 34-godišnjak je još u karijeri nastupao za Zenit, Volgu, Krila Sovjetov, Crvenu zvezdu i Cirih.

Priliku za novi debi u dobro poznatom dresu, Rodić će imati 31. januara kada OFK Beograd gostuje lučanskoj Mladosti.

