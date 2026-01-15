PARTIZAN U VELIKOM PROBLEMU: Sve manje vremena, crno-beli ostaju bez Evrope

FUDBALERI Partizana trenutno su prvoplasirani tim Superlige Srbije, a pred nastavak sezone crno-beli se suočavaju sa velikim problemom.

FOTO: FK Partizan

Partizan ima sve manje vremena u nadi da će izbeći sankcije i gubitak licence za nastup u evropskim takmičenjima naredne sezone.

Danas je UEFA monitoring, koji crno-beli dočekuju u jako lošoj finansijskoj poziciji. Partizan mora da isplati 1.600.000 evra sada već bivšem fudbaleru Patriku Andradeu, ali to nije na veliku žalost nije sve.

Partizan mora da da još 2.200.000 evra na ime ostalih potraživanja, a rok za to je četvrtak, 15. januar do 17 časova!

Čak i da se na vreme Partizan skupi pomenuti iznos, klub već u aprilu očekuju nove poteškoće kada će morati da plate još 1.100.000 na ime poreza iz reprogama…

