ALBANCI U NEVERICI: Evo šta su "delije" upravo uradile na Kosovu i Metohiji (VIDEO)

Navijaič Crvene zvezde su danas u centru pažnje zbog onoga što su uradili na Kosovu i Metohiji.

FK Crvena zvezda

Kao što je poznato, u noći između utorka i srede dočekana je "pravoslavna nova godina", odnosno, tačnije, prvi januar po julijanskom kalendaru.

A u južnoj srpskoj pokrajini to su na poseban način obeležile Zvezdine pristalice.

Naime, "delije" su na Kosovu i Metohiji priredile pravi šou u novogodišnjoj noći, a "Novosti" vas pozivaju da do kraja pogledate video snimak koji o tome svedoči:

