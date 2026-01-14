ALBANCI U NEVERICI: Evo šta su "delije" upravo uradile na Kosovu i Metohiji (VIDEO)
Navijaič Crvene zvezde su danas u centru pažnje zbog onoga što su uradili na Kosovu i Metohiji.
Kao što je poznato, u noći između utorka i srede dočekana je "pravoslavna nova godina", odnosno, tačnije, prvi januar po julijanskom kalendaru.
A u južnoj srpskoj pokrajini to su na poseban način obeležile Zvezdine pristalice.
Naime, "delije" su na Kosovu i Metohiji priredile pravi šou u novogodišnjoj noći, a "Novosti" vas pozivaju da do kraja pogledate video snimak koji o tome svedoči:
