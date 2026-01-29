LANČ OD SVEŽEG SIRA: Jednostavan, bez brašna, bogat proteinima
Ako tražite brz, lagan i hranljiv lanč koji ne sadrži brašno, a bogat je proteinima, ovaj recept je pravo rešenje. Lanč-pogačice od svježeg sira pripremaju se za svega 20 minuta, idealne su za posao, školu ili kao zdrav obrok posle treninga.
Sastojci (za oko 4 lanč-pogačice):
- 1 šolja svježeg sira
- 1 veliko jaje
- 1/2 kašičice praška za pecivo
Vreme pripreme:
- priprema: 5 minuta
- pečenje: 15 minuta
- ukupno: 20 minuta
Priprema
Korak 1: Priprema smese
U činiji pomešajte svježi sir, jaje i prašak za pecivo. Izblendajte ili dobro umutite dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.
Korak 2: Pečenje
Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom na srednjoj temperaturi. Sipajte oko četvrtine smese i lagano je oblikujte u okruglu pogačicu.
Korak 3: Okretanje
Pecite 2–3 minuta, dok ivice ne očvrsnu, zatim okrenite i pecite još 2–3 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.
Uživajte!
