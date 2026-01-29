LANČ OD SVEŽEG SIRA: Jednostavan, bez brašna, bogat proteinima

Ako tražite brz, lagan i hranljiv lanč koji ne sadrži brašno, a bogat je proteinima, ovaj recept je pravo rešenje. Lanč-pogačice od svježeg sira pripremaju se za svega 20 minuta, idealne su za posao, školu ili kao zdrav obrok posle treninga.

FOTO: Novosti

Sastojci (za oko 4 lanč-pogačice):

1 šolja svježeg sira

1 veliko jaje

1/2 kašičice praška za pecivo

Vreme pripreme:

priprema: 5 minuta

pečenje: 15 minuta

ukupno: 20 minuta

Priprema

Korak 1: Priprema smese

U činiji pomešajte svježi sir, jaje i prašak za pecivo. Izblendajte ili dobro umutite dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.

Korak 2: Pečenje

Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom na srednjoj temperaturi. Sipajte oko četvrtine smese i lagano je oblikujte u okruglu pogačicu.

Korak 3: Okretanje

Pecite 2–3 minuta, dok ivice ne očvrsnu, zatim okrenite i pecite još 2–3 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Uživajte!