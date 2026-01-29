Peciva i pite

LANČ OD SVEŽEG SIRA: Jednostavan, bez brašna, bogat proteinima

Milena Tomasevic

29. 01. 2026. u 07:00

Ako tražite brz, lagan i hranljiv lanč koji ne sadrži brašno, a bogat je proteinima, ovaj recept je pravo rešenje. Lanč-pogačice od svježeg sira pripremaju se za svega 20 minuta, idealne su za posao, školu ili kao zdrav obrok posle treninga.

ЛАНЧ ОД СВЕЖЕГ СИРА: Једноставан, без брашна, богат протеинима

FOTO: Novosti

Sastojci (za oko 4 lanč-pogačice):

  • 1 šolja svježeg sira
  • 1 veliko jaje
  • 1/2 kašičice praška za pecivo

Vreme pripreme:

  • priprema: 5 minuta
  • pečenje: 15 minuta
  • ukupno: 20 minuta

 

Priprema

Korak 1: Priprema smese
U činiji pomešajte svježi sir, jaje i prašak za pecivo. Izblendajte ili dobro umutite dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.

Korak 2: Pečenje
Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom na srednjoj temperaturi. Sipajte oko četvrtine smese i lagano je oblikujte u okruglu pogačicu.

Korak 3: Okretanje
Pecite 2–3 minuta, dok ivice ne očvrsnu, zatim okrenite i pecite još 2–3 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Uživajte!

