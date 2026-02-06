Fudbal

KAKAV TRANSFER! Srbin napustio Mančester junajted, ali ostaje na Ostrvu

Новости онлине

06. 02. 2026. u 09:59

ZANIMLjIV transfer nam dolazi sa Ostrva!

КАКАВ ТРАНСФЕР! Србин напустио Манчестер јунајтед, али остаје на Острву

Foto: Profimedia

Naime, Edvard Ibrović-Flečer rešio je ove zime da napusti Mančester Junajted i da pređe u Lids. Potpisao je u četvrtak ugovor sa premijerligašem Lids Junajtedom do leta 2028. godine.

Inače, Edvar je  ove sezone igrao samo za Mančesterov tim do 18 godina, pod palicom Darena Flečera, dok ga u Lidsu čeka mesto u selekciji do 21 godine. To je već karta za ulazak u Premijer ligu.

- Svi u Lidsu želimo toplu dobrodošlicu Edvardu u naš klub. Radujemo se da vidimo kako će napredovati na Torp Arču, gde će biti povezan sa timom do 21 godine koji trenira Skot Gardner”, saopštio je Lids na klupskom sajtu.

Podsećanja radi, Ibrović-Flečer je dete mešovitog braka, majka mu je Srpkinja iz Novog Pazara, a otac Englez. Rođen je 26. septembra 2008. godine u Lidsu, a od 2024. član je mlađih selekcija reprezentacije Srbije. Prvo je igrao za kadetsku reprezentaciju, a jesenas je debitovao i za omladince pod palicom Gordana Petrića, u prijateljskoj utakmici sa Mađarskom (3:1).

Ibrović-Flečerov će večeras debitovati za novi klub od 21.00 časova, kada bude odmerio snagu sa Notingem Forestom.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZNAT PO PREGOVORIMA SA PRIGOŽINOM TOKOM POBUNE: Ko je ranjeni ruski general? Komandovao u Siriji, nosi zvanje Heroja Ruske Federacije (FOTO)

POZNAT PO PREGOVORIMA SA PRIGOŽINOM TOKOM POBUNE: Ko je ranjeni ruski general? Komandovao u Siriji, nosi zvanje Heroja Ruske Federacije (FOTO)