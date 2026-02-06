KAKAV TRANSFER! Srbin napustio Mančester junajted, ali ostaje na Ostrvu
ZANIMLjIV transfer nam dolazi sa Ostrva!
Naime, Edvard Ibrović-Flečer rešio je ove zime da napusti Mančester Junajted i da pređe u Lids. Potpisao je u četvrtak ugovor sa premijerligašem Lids Junajtedom do leta 2028. godine.
Inače, Edvar je ove sezone igrao samo za Mančesterov tim do 18 godina, pod palicom Darena Flečera, dok ga u Lidsu čeka mesto u selekciji do 21 godine. To je već karta za ulazak u Premijer ligu.
- Svi u Lidsu želimo toplu dobrodošlicu Edvardu u naš klub. Radujemo se da vidimo kako će napredovati na Torp Arču, gde će biti povezan sa timom do 21 godine koji trenira Skot Gardner”, saopštio je Lids na klupskom sajtu.
Podsećanja radi, Ibrović-Flečer je dete mešovitog braka, majka mu je Srpkinja iz Novog Pazara, a otac Englez. Rođen je 26. septembra 2008. godine u Lidsu, a od 2024. član je mlađih selekcija reprezentacije Srbije. Prvo je igrao za kadetsku reprezentaciju, a jesenas je debitovao i za omladince pod palicom Gordana Petrića, u prijateljskoj utakmici sa Mađarskom (3:1).
Ibrović-Flečerov će večeras debitovati za novi klub od 21.00 časova, kada bude odmerio snagu sa Notingem Forestom.
