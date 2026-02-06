MARAKANA SE TRESE! Crvena zvezda neće jednog, već četvoricu reprezentativaca Srbije
JUČE se pojavila vest da bi na leto Nemanja Gudelj mogao da obuče crveno-beli dres.
Reprezentativcu Srbije ističe ugovor sa Seviljom i navodno su na "Marakani" sve dogovorili sa pouzdanim fudbalerom da se preseli u Beograd. A da su u Zvezdi odlučili da se okrenu domaćim igračima, pokazuje podatak da nije Gudelj jedini za koga su pokazali interesovanje
Kako prenosi Maxbet sport, želja sportskog sektora šampiona Srbije su još Filip Kostić, Ognjen Mimović i Aleksa Terzić.
Kostiću kao i Gudelju na leto ističe ugovori sa Juventusom. Druga dvojica imaju ugovore sa Fenerom i Salcburgom, ali nisu u planovima tih klubova u taboru Beograđana se nadaju da će biti u mogućnosti da ih otkupe na leto.
Tako da bi od leta trebali da gledamo drugačiju Zvezdu sa što manje inostranih igrača, što će se svakako svideti simpatizerima šampiona Srbije.
