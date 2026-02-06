"ODBRAMBENI SAVEZ ZA JEDAN DAN PREĐE U NAPADAČKI": Vučić o vojnom savezu Prištine, Zagreba i Tirane (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovala je ceremoniji otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac".

Foto: Novosti

Obraćanje predsednika Vučića

- Mnogo sam srećan što smo danas ovde i što školu otvramo, ostala nam je samo sportska sala. Škola izgleda prelepo, čisto, uredno. Mnogo sam srećan što smo uspeli da uradimo veliku stvar za 603 dece. Nadam se da ćemo dve stvari da promenimo - kada napravite novu kuću, nju neko treba da čisti i održava, tako i škole, moraju da se obnavljaju, rekonstruišu, održavaju. Važno je da održavamo, da naučimo da čuvamo ono što smo napravili. Srećan sam što ovo deca imaju. Ali još mnogo važnije od toga, znam da imamo divno nastavno osoblje, ljude koji žele da se bore, želim samo da razmisle šta je to što moramo da promenimo u naučnim programima, da deci ponudimo drugačiju budućnost - naveo je predsednik.

Vučić je ukazao na značaj veštačke inteligencije.

- Ja za koji dan idem na veliki samit veštačke inteligencije u Nju Delhi. Nema od nas važnije stvari od brige za našu decu. Planovi se prave za građane i državu, a ne za političke partije. Zato moramo da izađemo sa planom do 2030. Za Mladenovac od najvećeg značaja biće izgradnja auto-puta - kazao je.

Još jednom je istakao da je srećan što će deca da uživaju.

- Nama ostaje da se pozabavimo vodom. Imamo problem sa vodom u najmanje 40 opština u Srbiji. Imate problem i sa bolnicom. Ne samo velike stvari koje se tiču Beograda, Novog Sada i Niša, već i manjih mesta - izjavio je Vučić.

Izjave za medije

- Ja narednih dana idem u zvaničnu posetu u Tursku. Veoma važni razgovori sa Erdoganom. Posle toga idem u Minhen, na bezbednosnu konferenciju. Posle toga dolazi Alijev, na Sretenje. Posle toga idem u Indiju. Idem posle u Kazahstan. Ne znam ni kako ću te letove da izdržim. Veoma važna pitanja za Srbiju. Sada ceo svet ide u Emirate, a meni se smejali razni u Srbiji. Svi su krenuli i brinu samo o sebi i zato se oslanjaju na bilateralne sporazume. Potpuna promena paradigme politike kakvu smo poznavali. I tek će da se menja. Ubrzano se menja. Svi su se promenili tek uz Trampa. Nikada više američko-evropski neće biti kao 90-ih i dvehiljaditih. Počelo u vreme Baraka Obame, nastavljaeno sa Bajdenom. Tramp je to samo ogolio do kraja. Komplikuju se stvari. Znate kolika je trka sada za Indiju, kao što svi trče u Kinu. Ja vam to govorim sa mnogo strasti i energije - istakao je Vučić.

O savezu Tirane, Zagreba i Prištine

- Veoma me brine vojni savez, kao predsednika. Nemojte smetnuti sa uma, to nije vojno-tehnički savez, za tehničku saradnju. Ja tebi prodam ovo, ti meni ono... Na to bih rekao da nije nikakav problem. Ali ovo je vojni savez. Vojni savez se pravi za odbranu, a odbrambeni savez za jedan dan pređe u napadački. A mi znamo za planove Prištine, da će tražiti sisteme od SAD i Turske. Nastavljaju to, ali ne prave samo razmenu oružja, već pričaju i o svim mogućim pravcima napada, i mi imamo podatke o tome.. Da li sam zabrinut, jesam. Građani ne treba da brinu. Kupujemo najsavremeniju opremu kakvu u Evropi ima jedna ili nijedna zemlja. Imaju ljudi koji moraju da brinu, verujte mi da brinem svaki dan i noć. Nimalo ne potcenjujem nikoga. Kod mene nema lako ćemo - rekao je Vučić.

O slučaju Generalštab

- Da mi kažete, a za šta je Nikola Selaković optužen. Niko pojma nema. Pravili su taj slučaj, želeći da optuže mene, ja ih i dalje molim da to urade. Neću se pozvati na imunitet. Taj "težak zločin" je da od jednog rugla napravimo nešto što bi bilo atrakcija, što bi zaposlilo ljude, imali bismo Muzej žrtava. Neki ljudi su to prokockali, ni sami ne znaju zašto. Da vam se sklanjam zbog svog poštenja, odgovornosti, brige za narod, ne pada mi na pamet - kazao je predsednik.

O SSP i kritikama da radovi na "smajliju" kasne, kaže:

- Što se tiče puta za Himalaje, nisam tamo bio. Znam mnogo o Nepalu. Znam da nijedan kilomatar pruge nisu izgradili, od puteva više smo mi uradili za 12 godina, nego svi oni. Saglasan sam da kasni, ali oni tu nisu ni imali. Ja očekujem potpisivanje ugovora sa Azvertom i ubrzanje radova. Oni nikada neće naučiti šta je država.

O Hrvatskoj

- Što se tiče ustaške ideologije, morate da mi kažeta kada je ta ideologija napustila Hrvatsku. Svaki ustaša je najgori nacista, nema goreg. Šta da radite? To su stvari na koje moramo da naviknemo.

O izborima

- Ljudi u Srbiji znaju da kada kažem da će Srbija biti uvećana za toliko procenata, penzija će biti uvećana, kada kažem da će biti izbori ljudi znaju da će biti izbori. To što neki drugi ne razumeju, zato što su suviše ostrašćeni, da je nečije vreme prošlo, i da sve polažete u to - mi ćemo te noći... I šta ćete te noći? Pošto ćemo mi da izađemo sa tačnim rezultatima. Na svakom biračkom mestu imaćete više predstavnika nego mi. U glas ćemo da kažemo kako su izbori završeni. I onda ćete da radite šta? Sve ono što ste obećavali prethodnih godinu dana, da ćete da nas ubijate, da ćete da zauzimate institucije. Znate li koliki je bes građana protiv njih. Oni ga ne vide, zato što se ne kreću među ljudima, ne žele da ga vide. Pogledajte brojeve, pa da vidite šta se stvarno dešava kod građana. Ja nemam nikakav problem, dokle god oni pričaju o lustraciji, kako će da progone, muče, hapse, ja sam srećan, u partijskom smislu, nisam srećan kao predsednik, jer bih voleo da imamo mnogo odgovornije ljude za protivnike. Od njih ne očekujem ništa dobro. Hvalili su se, želeli su najveći deo nas da ubiju, nisu to krili, govorili su da hoće da nas hapse, ubijaju, na kolac nabijaju, kako će to da rade sa našom decom.. Nismo nešto fascinirani. Nisu do sada bili u prilici i nikada neće biti. Ima ljudi dovoljno hrabrih kojima je Srbija jedina sudbina i koji se plaše samo boga, a ne onih koji na boga nikada nisu mislili.

Vučić obišao školu

Predsednik obilazi rekonstruisanu školu.

- Vidite kako su stolice udobne, udobnije nego kada sam ja bio đak. Pogledajte i table. Ja ne mogu da živim bez tabli, u svakoj prostoriji imam po jednu - rekao je.

- Morate da ulažete stalno. Ovo je videli ste i sami u kakvom stanju bilo. Moramo da brinemo, moramo da osposobimo lokalne samouprave - naveo je Vučić.

Predsednik stigao u Mladenovac - obratio se građanima

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom i povicima "Aco, Srbine". Zahvalio se na dočeku. On je istakao da je uloženo tri miliona evra za školu.

- Uložili smo smo gotovo tri miliona evra u rekonstrukciju ove Gimnazije i zahvalan sam i gradu i nemačkim partnerima. Hvala svima na podršci za to, ali to pokazuje samo koliko je važno da brinemo o ljudima, da brinemo o deci i da rešavamo probleme. Isto to moramo da uradimo sa školama u Vlaškom Dolu, a u Međulužje moramo da rešimo i probleme sa ulicama. Ono što je najvažnije za ovaj kraj je dovođenje investitora i izgradnja auto-puta. Pa od od Mladenovca do Aranđelovca, a zatim dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora želeti da dođe, onda će ljudi hteti da dolaze u Mladenovac neuporedivo lakše, a i bićete bukvalno spojeni sa Beogradom i to će biti pola sata puta, ne duže od toga. Nije jednostavno, to su milijarde evra. Za to je potrebno da imate uspešnu državu. Mi smo godinu dana trpeli teror, izdržali smo ga. Nemojte da smetnete sa uma, uvek će kada Srbija bude jaka, uvek će biti napadana, uvek će da gledaju da je sruše. Uz vašu pomoć i podršku sve možemo. I Mladenovac i čitav ovaj deo beskrajno volim. Hvala na ogromnoj podršci, velikoj ljubavi, što ne mrzite one koji to osećaju prema nama. I oni su naša braća i sestre, vratiće se kada ovi koji su ih terali da mrze, ne budu bili više tako ostrašćeni. Mržnja je emocija koja uništava onoga koji je pokazuje, a ne onoga protiv koga je uperena. Mi ćemo njih da pazimo, volimo, ali i da vodimo računa o Srbiji, da nam je neko ne bi uništio - kazao je Vučić.

Građani čekaju predsednika

Veliki broj građana okupio se ispred Gimnazije u Mladenovcu, da sačeka predsednika Aleksandra Vučića.

Ekipa "Novosti" obišla Gimnaziju

Gimnazija u potpunosti rekonstruisana

Radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Mladenovcu, koja je osnovana 1950. godine, počeli su 16. januara 2024. godine.

U Ministarstvu za javna ulaganja rekli su da je nova zgrada u kojoj se škola i danas nalazi podignuta 1966. godine, a da danas u školi radi 70 zaposlenih, i da školu pohađa 600 učenika.

Ukupna vrednost investicije je 325.065.239, 48 dinara, od čega je vrednost radova 272.817.734,64 dinara, od čega je Ministarstvo uložilo 194.119.657,92 dinara, dok je 78.698.076, 72 dinara izdvojio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

Vrednost opreme, za koju je sredstva obezbedio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je 52.247.504, 84 dinara.

Površina objekta pre rekonstrukcije i dogradnje iznosila je 2.071,65 metara kvadratnih, dok je sada 2.179,34 metara kvadratnih, a radovi su obuhvatili rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju celokupnog objekta uz dogradnju ulaznog učeničkog hola.

Dograđen je ulazni učenički hol od 108 kvadratnih metara neto površine, pošto su nedostajali prostori za okupljanje i druženje učenika, a hol predstavlja i toplu vezu objekta Gimnazije i fiskulturne sale.

Napravljene su i pristupne rampe za invalide, lift i toaleti.

Izgrađen je otvoreni amfiteatar površine približno 155 metara kvadratnih, a fasadni zidovi su termički izolovani, ugrađena je nova stolarija, zamenjen krov čime je urađena kompletna energetska sanacija objekta.

Sve instalacije u objektu su urađene, a obezbeđena je savremena klimatizacija objekta, što retko koji školski objekat poseduje.

Svi sanitarni čvorovi su potpuno adaptirani, zamenjene su podne obloge u učionicama, postavljeni su spušteni plafoni i novo osvetljenje.

Urađena je nova hidrantska mreža sa dizel agregatom, te su sprovedene sve protivpožarne mere u skladu sa propisima, a u neposrednoj blizini je izgrađena i trafostanica.

Takođe se radilo i na parternom uređenju oko samog objekta, pristupno dvorište za učenike i amfiteatar.

Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu je nabavio svu potrebnu opremu za nesmetano odvijanje nastave u rekonstruisanom objektu.