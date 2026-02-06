"SAMO GLEDAJ SVOJA POSLA"! Oglasio se Dušan Mandić i poslao brutalnu poruku

Vaterpolo reprezentacija Srbije nedavno je osvojila Evropsko prvenstvo koje je održano u Beogradu, a najzaslužniji za novo zlato bio je Dušan Mandić.

FOTO: Tanjug/AP

Mandić je sada na društvenoj mreži Instagram podelio jedan motivacioni govor, koji je oduševio Srbiju.

- Ako treniraš previše, misliće da nemaš život.

Ako uzmeš odmor, misliće da nisi ozbiljan.

Ako pobediš, misliće da si imao sreće.

Ako izgubiš, misliće da nisi dovoljno dobar.

Ako pokazuješ svoje uspehe, misliće da se hvališ.

Ako ostaneš u tišini, misliće da ti nedostaje samopouzdanja.

Uvek će imati nešto da kažu, samo gledaj svoja posla - navodi se u objavi.