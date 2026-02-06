Ostali sportovi

"SAMO GLEDAJ SVOJA POSLA"! Oglasio se Dušan Mandić i poslao brutalnu poruku

Новости онлине

06. 02. 2026. u 11:19

Vaterpolo reprezentacija Srbije nedavno je osvojila Evropsko prvenstvo koje je održano u Beogradu, a najzaslužniji za novo zlato bio je Dušan Mandić.

САМО ГЛЕДАЈ СВОЈА ПОСЛА! Огласио се Душан Мандић и послао бруталну поруку

FOTO: Tanjug/AP

Mandić je sada na društvenoj mreži Instagram podelio jedan motivacioni govor, koji je oduševio Srbiju.

- Ako treniraš previše, misliće da nemaš život.

Ako uzmeš odmor, misliće da nisi ozbiljan.

Ako pobediš, misliće da si imao sreće.

Ako izgubiš, misliće da nisi dovoljno dobar.

Ako pokazuješ svoje uspehe, misliće da se hvališ.

Ako ostaneš u tišini, misliće da ti nedostaje samopouzdanja.

Uvek će imati nešto da kažu, samo gledaj svoja posla - navodi se u objavi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ODBILA DA SNIMI ZLATNIK: Najveći hit Tanje Savić bio je namenjen OVOJ pevačici

ODBILA DA SNIMI "ZLATNIK": Najveći hit Tanje Savić bio je namenjen OVOJ pevačici