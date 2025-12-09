KAKAV POSAO NIŠLIJA: Radnički dovodi trofejnog stranog trenera
DONELI su odluku u Radničkom iz Niša da naprave ozbiljan zaokret u trenerskoj filozofiji.
Naime, kako prenosi grčki "Sport24" novi trener kluba sa juga Srbije biće Takis Lemonis. Zanimljivo ovaj 65-godišnji stručnjak već sedam godina nema posao.
Ipak, jedno vreme je važio za jednog od najboljih grčkih stratega. On je u čak četiri navrata vodio Olimpijakos i sa njim je osvojio četiri šampionske titule i jedan Superkup.
Upravo je poslednji angažman imao na klupi velikana iz Pireja u setoni 2017/18. Pored crveno-belih trenirao je još Apoel, Omoniju, Panionios, Levadijakos...
Podsetimo, Radnički se ne nalazi u dobroj poziciji u Superligi Srbije. Nišlije zauzimaju 14. mesto sa 19 bodova.
