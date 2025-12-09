Fudbal

KAKAV POSAO NIŠLIJA: Radnički dovodi trofejnog stranog trenera

09. 12. 2025. u 18:18

DONELI su odluku u Radničkom iz Niša da naprave ozbiljan zaokret u trenerskoj filozofiji.

КАКАВ ПОСАО НИШЛИЈА: Раднички доводи трофејног страног тренера

Naime, kako prenosi grčki "Sport24" novi trener kluba sa juga Srbije biće Takis Lemonis. Zanimljivo ovaj 65-godišnji stručnjak već sedam godina nema posao.

Ipak, jedno vreme je važio za jednog od najboljih grčkih stratega. On je u čak četiri navrata vodio Olimpijakos i sa njim je osvojio četiri šampionske titule i jedan Superkup.

Upravo je poslednji angažman imao na klupi velikana iz Pireja u setoni 2017/18. Pored crveno-belih trenirao je još Apoel, Omoniju, Panionios, Levadijakos...

Podsetimo, Radnički se ne nalazi u dobroj poziciji u Superligi Srbije. Nišlije zauzimaju 14. mesto sa 19 bodova.

