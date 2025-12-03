KREĆE SEDAM STRAŠNIH DANA ZA ZVEZDU! Milojević poručuje: U glavni nam je samo derbi!

Crvena zvezda u četvrtak od 19 sati na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Čukarički u ranije odloženom meču šestog kola Superlige, a pred taj duel na zanimljiv način govorio je šef stručnog štaba šampiona Srbije, Vladan Milojević.

"Kolega Milan Lešnjak je jedan od iskusnijih trenera, radili smo zajedno. Jako dobro poznaje fudbal i rezultati koje sa Čukaričkim pravi to pokazuju, kao i igre koje prikazuju", rekao je trener fudbalera Zvezde utakmice protiv ekipe aa Banovog brda.

U sličnom tonu je i nastavio:

"Čukarički je jedan od naših vodećih klubova, tako se pozicionirao prethodnih godina. Forsiraju mlade igrače, kao neko ko je bio tamo i ko poznaje sistem, znam kako radi gospodin Obradović, kao i Matijašević. Imaju stalno tendeciju da napreduju, tako da mislim da je Čukarički u ovom trenutku stabilan superligaš. Verujem da će se i sa ekipom koju imaju boriti za mesto u Evropi", istakao je Milojević.



Zvezdu očekuje serija teških mečeva u narednih sedam dana (Čukarički, Vojvodina, Šturm), a Milojević smatra da je ekipa spremna za iskušenja koja predstoje:





