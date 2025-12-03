Fudbal

ERLING HALAND: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi

Новости онлине

03. 12. 2025. u 15:00

Fudbaler Mančester sitija i reprezentativac Norveške Erling Haland izjavio je da nije očekivao da će tako brzo da postigne 100 golova u engleskoj Premijer ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u utorak ekipu Fulama rezultatom 5:4 u meču 14. kola Premijer lige.

Haland je postigao prvi gol za svoj tim u 17. minutu utakmice. Fudbaler Sitija postao je igrač koji je postigao 100 golova u Premijer ligi u najmanje odigranih utakmica.

Norvežaninu je to uspelo u 111. utakmici, a prethodni rekorder bio je legendarni engleski fudbaler Alan Širer, koji je 100. gol postigao u 124. utakmici.

"Kada sam dolazio želeo sam da postignem 100 golova u Premijer ligi za Siti. Ali nisam očekivao da će to biti ovako brzo. Sada se dogodilo i veoma sam ponosan. Ovo je velika stvar. Kada se po završetku karijere osvrnem, ova utakmica će biti ogromna stvar i ovoga ću se sećati do kraja života", rekao je Haland za sajt Sitija.

I trener Sitija Pep Gvardiola je iznenađen. 

"Da ste mi rekli da će u 111 utakmica postići 100 golova, pitao bih vas: 'Da li ste sigurni? U ovoj ligi?' Ali uspeo je. Brojke su lude. Sigurno je jedan od najboljih. Za napadače, to je pitanje brojki, a o njegovim brojkama nema diskusije", izjavio je menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola.

