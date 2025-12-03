A ŠIRER - U NEVERICI! Erling Haland je nadmašio sve napadače koji su ikad igrali u Premijer ligi!

Mančester siti ima zvezdu koja sija sjajnije od svih drugih u istoriji Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

U istinskom trileru sa Fulamom (Siti je vodio sa 5:1, pa strepeo za pobedu, ali rival je dao "samo" tri gola), Erling Braut Haland je pogotkom u 17. minutu stigao do 100 golova u premijerligaškim mečeva, a to je učinio brže od svih drugih.

Dosadašnji rekorder bio je legendarni špic Njukasla, Alan Širer, koji je do sto pogodaka došao za 124 prvenstvenstvene utakmice, a Halandu je trebalo samo 111 mečeva.

