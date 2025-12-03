Fudbal

A ŠIRER - U NEVERICI! Erling Haland je nadmašio sve napadače koji su ikad igrali u Premijer ligi!

Новости онлине

03. 12. 2025. u 10:53

Mančester siti ima zvezdu koja sija sjajnije od svih drugih u istoriji Premijer lige.

А ШИРЕР - У НЕВЕРИЦИ! Ерлинг Халанд је надмашио све нападаче који су икад играли у Премијер лиги!

FOTO: Tanjug/AP

U istinskom trileru sa Fulamom (Siti je vodio sa 5:1, pa strepeo za pobedu, ali rival je dao "samo" tri gola), Erling Braut Haland je pogotkom u 17. minutu stigao do 100 golova u premijerligaškim mečeva, a to je učinio brže od svih drugih.

Dosadašnji rekorder bio je legendarni špic Njukasla, Alan Širer, koji je do sto pogodaka došao za 124 prvenstvenstvene utakmice, a Halandu je trebalo samo 111 mečeva.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima
Ostali sportovi

0 0

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima

IZAZOV izazov sustiže na Svetskom prvenstvu. Rukometašice moraju da stišaju emocije posle čudesne pobede nad Španijom (31:29) i da se maksimalno skoncetrišu na sutrašnji (15.30) duel grupe 2 druge faze šampionata u Dortmundu protiv Farskih Ostrva. Naše dame se svesne da im pobeda otvara vrata četvrtfinala, ali i da moraju da nastavi da igraju "kao jedna".

03. 12. 2025. u 15:40

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana