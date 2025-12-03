FIFA MENJA PRAVILA FUDBALA PRED MUNDIJAL? Nekima se neće svideti... A vama?

Došlo je, izgleda, vreme za novu promenu fudbalskih pravila.

Podsetimo najpre, Međunarodni odbor fudbalskih saveza (engl. International Football Association Board), poznat po svom akronimu IFAB, je međunarodno telo koje određuje fudbalska pravila.

I, upravo IFAB planira pojedine korekcije propisa, a tiču se video-asistent sudije, odnosno VAR-a.

Trenutno se VAR koristi samo za golove, penale, direktne crvene kartone i greške u identitetu igrača, ali IFAB će u januaru raspravljati o reviziji i drugog žutog kartona (da se interveniše ako je druga javna opomena pogrešno izrečena, kako bi se sprečile nepravedna isključenja), a u martu o kornerima (da se preispita da li je udarc s ugla greškom dosuđen, jer može biti presudan za ishod).

Dok neki već negoduju da se igra "previše secka" zbog video-provera, te da će se mečevi "razvući" u nedogled zbog novih, dodatnih proveravanja, čelni ljudi fudbala su čvrsto rešeni da, ako tehnologija već postoji, da se primeni na pravi način i u utakmicama tako izbegnu situacije koje nisu pravedne.

FIFA želi da nove promene primeni već na Svetskom prvenstvu 2026, u SAD, Meksiku i Kanadi, ali je pitanje da li će u martu, kada je zakazan sastanak "za konačne odluke" biti postignuta saglasnost svih relevatnih aktera. Navodno, UEFA, kao evropska kuća fudbala, "već izražava protivljenje zbog potencijalnog povećanja zastoja i smanjenja protoka igre", ali do marta je ostalo još vremena, veruju u FIFA, da svoje kolege ubede u "proširenje ovlašćenja" VAR-a.

A kako se vama čini ova ideja?

