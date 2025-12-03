Fudbal

FIFA MENJA PRAVILA FUDBALA PRED MUNDIJAL? Nekima se neće svideti... A vama?

Новости онлине

03. 12. 2025. u 16:44

Došlo je, izgleda, vreme za novu promenu fudbalskih pravila.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo najpre, Međunarodni odbor fudbalskih saveza (engl. International Football Association Board), poznat po svom akronimu IFAB, je međunarodno telo koje određuje fudbalska pravila.

I, upravo IFAB planira pojedine korekcije propisa, a tiču se video-asistent sudije, odnosno VAR-a.

Trenutno se VAR koristi samo za golove, penale, direktne crvene kartone i greške u identitetu igrača, ali IFAB će u januaru raspravljati o reviziji i drugog žutog kartona (da se interveniše ako je druga javna opomena pogrešno izrečena, kako bi se sprečile nepravedna isključenja), a u martu o kornerima (da se preispita da li je udarc s ugla greškom dosuđen, jer može biti presudan za ishod).

Dok neki već negoduju da se igra "previše secka" zbog video-provera, te da će se mečevi "razvući" u nedogled zbog novih, dodatnih proveravanja, čelni ljudi fudbala su čvrsto rešeni da, ako tehnologija već postoji, da se primeni na pravi način i u utakmicama tako izbegnu situacije koje nisu pravedne.

FIFA želi da nove promene primeni već na Svetskom prvenstvu 2026, u SAD, Meksiku i Kanadi, ali je pitanje da li će u martu, kada je zakazan sastanak "za konačne odluke" biti postignuta saglasnost svih relevatnih aktera. Navodno, UEFA, kao evropska kuća fudbala, "već izražava protivljenje zbog potencijalnog povećanja zastoja i smanjenja protoka igre", ali do marta je ostalo još vremena, veruju u FIFA, da svoje kolege ubede u "proširenje ovlašćenja" VAR-a.

A kako se vama čini ova ideja?

Anketa

Da li treba uvesti VAR i za sporne druge žute kartone i kornere?

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

