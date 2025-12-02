UŽAS U KOMŠILUKU! Legendarni fudbaler kritičnom stanju, bori se za život

TUŽNE vesti iz sveta fudbala.

Foto AP

Čuveni bugarski bivši fudbaler, Ljuboslav Penev (59), u kritičnom je stanju i bori se za život na jednoj onkološkoj klinici u Nemačkoj.

Penev je hospitalizovan prošle nedelje a posle pregleda je dijagnostikovan rak bubrega, prenosi bugarski „Gol“. Izgubio je na težini, telo mu je iscrpljeno i hemioterapija nije opcija.

- Danas se jedna od najvećih bugarskih legendi bori za život. Ljuboslav Penev dao nam je pobede, ponos i snagu – sada mu mi moramo dati nadu. Molimo vas, stanimo rame uz rame i pružimo ruku čoveku koji nikada nije prestao davati za Bugarsku“, navedeno je u poruci koja je obišla region.

Ljuboslav Penev je karijeru započeo u CSKA iz Sofije gde je stekao status klupske legende. Nastupao je, između ostalih, još i za Atletiko Madrid i Valensiju.

Za reprezentaciju Bugarske je nastupio na 62 utakmice i postigao 14 golova.

