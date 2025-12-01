VAŽAN MEČ: Zvezda pustila u prodaju ulaznice za meč sa Čukaričkim
CRVENA zvezda i Čukarički u četvrtak igraju odloženu utakmicu 6. kola Superlige Srbije. Crveno-beli su pustili u prodaju karte za taj duel.
Ulaznice za taj meč su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne u sredu 3. decembra od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 11 sati do početka utakmice.
Karte za meč sa Čukaričkim su dostupne po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Čukarički igra se u četvrtak od 19 časova.
