VAŽAN MEČ: Zvezda pustila u prodaju ulaznice za meč sa Čukaričkim

Časlav Vuković

01. 12. 2025. u 18:32

CRVENA zvezda i Čukarički u četvrtak igraju odloženu utakmicu 6. kola Superlige Srbije. Crveno-beli su pustili u prodaju karte za taj duel.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ulaznice za taj meč su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne u sredu 3. decembra od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 11 sati do početka utakmice.

Karte za meč sa Čukaričkim su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Čukarički igra se u četvrtak od 19 časova.

