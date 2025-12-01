Fudbal

NIKO KAO LUKA JOVIĆ: Srbin uradio nešto što do sad nije viđeno u derbiju Atine

Časlav Vuković

01. 12. 2025. u 15:35

LUKA Jović je obeležio derbi između Panatinaikosa i AEK-a. On je u pobedi svog tima (3:2) postigao sva tri gola i tako ušao u istoriju.

НИКО КАО ЛУКА ЈОВИЋ: Србин урадио нешто што до сад није виђено у дербију Атине

FOTO: Profimedia

Srbin je postao prvi igrač u istoriji ovog atinskog derbija koji je na jednom meču postigao tri gola za gostujuću ekipu. 

Do sad se samo četiri puta desilo da na jednoj utakmici vidimo het-trik, ali to je sve bilo u režiji igrača koji nastupaju za domaće timove.

- Jović je uradio ono što lider mora da uradi u derbiji, a Nikolić trlja ruke - stoji u naslovu grčkog portala "Sport24".

Jović je do sad u grčkom prvenstvu odigrao 11 utakmica i postigao je četiri gola. U Evropi je na šest mečeva tri puta bio strelac.

