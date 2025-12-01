NIKO KAO LUKA JOVIĆ: Srbin uradio nešto što do sad nije viđeno u derbiju Atine
LUKA Jović je obeležio derbi između Panatinaikosa i AEK-a. On je u pobedi svog tima (3:2) postigao sva tri gola i tako ušao u istoriju.
Srbin je postao prvi igrač u istoriji ovog atinskog derbija koji je na jednom meču postigao tri gola za gostujuću ekipu.
Do sad se samo četiri puta desilo da na jednoj utakmici vidimo het-trik, ali to je sve bilo u režiji igrača koji nastupaju za domaće timove.
- Jović je uradio ono što lider mora da uradi u derbiji, a Nikolić trlja ruke - stoji u naslovu grčkog portala "Sport24".
Jović je do sad u grčkom prvenstvu odigrao 11 utakmica i postigao je četiri gola. U Evropi je na šest mečeva tri puta bio strelac.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu
01. 12. 2025. u 13:12
IZ BOSNE GRME! Zbog Crvene zvezde žestoko napali ABA ligu
01. 12. 2025. u 14:40
TRESE SE HUMSKA! Posle Željka Obradovića i on je otišao iz Partizana
01. 12. 2025. u 13:34
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (0)