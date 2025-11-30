NAJLEPŠA SPORTSKA PRIČA DANA: Železničar nas podsetio na nešto doista važno - naše ljubimce (VIDEO/FOTO)
U okviru Svetskog dana kućnih ljubimaca i životinja koje čekaju udomljavanje, fudbaleri Železničara Janko Jevremović, Silvester Džasper, Hristo Ivanov bili su deo posebnog editorijala FK Železničar, tokom kojeg su predstavili svoje kućne ljubimce ili životinje koje posebno vole.
– Volim životinje i drago mi je što danas možemo sve da podsetimo na to da malo pažnje nekome može značiti mnogo. Na ovom hladnom vremenu, ako postoji mogućnost, ostavite otvorena vrata ulaza kako bi se napuštene životinje ugrejale, ili ostavite malo hrane na mestu gde je to bezbedno. Briga o drugima je i briga o nama samima! — poručio je Janko Jevremović, koji je predstavio svog labradora.
Džasper ima ljubimca Hazel.
– Kad sam bio mali nisam imao psa, niti bilo kakvog ljubimca. Ali onda je moja devojka rekla da bi volela da uzmemo psa. Kada smo počeli da živimo zajedno shvatio sam da bi bilo jako lepo za oboje da imamo ljubimca. Ne samo zbog zabave već da bismo imali nešto naše, što ćemo voleti zajedno. Sada uživamo, idemo zajedno u šetnje i na mesta koja bez psa ne bismo posetili. Veoma je lepo sa Hazel – istakao je Džasper.
Ivanov nam je predstavio svog ljubimca Tobija, obučenog u božićno odelo.
– U detinjstvu sam imao psa, ali je nažalost preminuo. Dugo nismo imali ljubimca posle toga. Zatim smo devojka i ja rešili da uzmemo jednog za nas. Oduvek volim pse. Odlučio sam i da mu kupim posebno odelo za Božić, devojci se nije svidelo, ali se meni jako dopalo. Mislim da Tobiju jako lepo stoji – istakao je Ivanov.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)
30. 11. 2025. u 08:10
HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan
30. 11. 2025. u 08:28
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
RAJAKOVIĆEVOM NIZU DOŠAO KRAJ: Toronto poražen nakon velike drame
30. 11. 2025. u 08:52
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)