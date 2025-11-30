NAJLEPŠA SPORTSKA PRIČA DANA: Železničar nas podsetio na nešto doista važno - naše ljubimce (VIDEO/FOTO)

U okviru Svetskog dana kućnih ljubimaca i životinja koje čekaju udomljavanje, fudbaleri Železničara Janko Jevremović, Silvester Džasper, Hristo Ivanov bili su deo posebnog editorijala FK Železničar, tokom kojeg su predstavili svoje kućne ljubimce ili životinje koje posebno vole.

FOTO: Železničar pančevo

– Volim životinje i drago mi je što danas možemo sve da podsetimo na to da malo pažnje nekome može značiti mnogo. Na ovom hladnom vremenu, ako postoji mogućnost, ostavite otvorena vrata ulaza kako bi se napuštene životinje ugrejale, ili ostavite malo hrane na mestu gde je to bezbedno. Briga o drugima je i briga o nama samima! — poručio je Janko Jevremović, koji je predstavio svog labradora.

Džasper ima ljubimca Hazel.

– Kad sam bio mali nisam imao psa, niti bilo kakvog ljubimca. Ali onda je moja devojka rekla da bi volela da uzmemo psa. Kada smo počeli da živimo zajedno shvatio sam da bi bilo jako lepo za oboje da imamo ljubimca. Ne samo zbog zabave već da bismo imali nešto naše, što ćemo voleti zajedno. Sada uživamo, idemo zajedno u šetnje i na mesta koja bez psa ne bismo posetili. Veoma je lepo sa Hazel – istakao je Džasper.

Ivanov nam je predstavio svog ljubimca Tobija, obučenog u božićno odelo.

– U detinjstvu sam imao psa, ali je nažalost preminuo. Dugo nismo imali ljubimca posle toga. Zatim smo devojka i ja rešili da uzmemo jednog za nas. Oduvek volim pse. Odlučio sam i da mu kupim posebno odelo za Božić, devojci se nije svidelo, ali se meni jako dopalo. Mislim da Tobiju jako lepo stoji – istakao je Ivanov.

