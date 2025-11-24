CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANJU RADONJIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su šokantne.

"Dugo je tinjalo nezadovoljstvo sportskog sektora Crvene zvezde ponašanjem i igrama Nemanje Radonjića u ovoj sezoni, a izgleda da su posle poraza od Javora iz Ivanjice odgovorni sa Marakane odlučili da naprave radikalan potez.

Prema pisanju portala Telegraf srpski šampion odlučio je da suspenduje jednog od najboljih igrača tima, te će Nemanja Radonjić do daljeg trenirati van takmičarskog tima.

Zanimljivo je da vrlo jaka vest stiže sa Marakane nekoliko dana pred duel sa FCSB-om u okviru Liga Evrope, a posle teškog poraza od Javora iz Ivanjice. Brzonogi Nišlija nije igrao na stadionu Kraj Moravice, zbog lakše povrede, ali je očigledno na današnjem treningu napravio novi greh.





Imao je korektnu minutažu i tokom proleća, čak i ove takmičarske godine, međutim govor tela je pokazivao da nije zadovoljan minutažom kod Vladana Milojevića. Iskusni stručnjak, sa druge strane, nije bio zadovoljan načinom na koji Nemanja Radonjić trenira.

Ove takmičarske godine potencijalni reprezentativac Srbije je na 17 utakmica postigao tri gola. Bio je junak septembarskog derbija, odigrao je na pristojnom nivou u Portu, ali imao je i neke problematične partije. Posebno u Bragi kada je podbacio ceo tim. Često su o njemu pričali Vladan Milojević i Zvezdan Terzić, slali mu jasne signale da mora bolje da trenira i da se ponaša, i da je po potencijalu igrač za Real Madrid ili Mančester siti. Nije vredelo", piše pomenuti portal.

"Novostima" je na Marakani potvrđena istinitost ove vesti koju je prvi objavio "Telegraf".

