"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE! Evo šta je Crvena zvezda uradila pred burne dane u Evropi
Najnovije vesti iz FK ali i KK Crvena zvezda obradovale su "delije".
Saopštenje kluba sa Marakane prenosimo u celosti:
"Zvezdaški evropski paket u prodaji
Crvena zvezda je pripremila specijalnu ponudu za najvernije navijače koji će ove nedelje imati priliku da bodre crveno-bele na dva važna evropska meča, prvo u Evroligi, a zatim i u Ligi Evrope.
U sredu 26. novembra od 19 časova i 30 minuta košarkaši Crvene zvezde će dočekati Olimpijakos, dok će već u četvrtak od 21 sat na našem stadionu fudbaleri Zvezde ugostiti rumunski FCSB u okviru petog kola Lige Evrope.
U znak zahvalnosti najvernijim navijačima, KK i FK Crvena zvezda udružili su snage i pripremili paket ulaznica sa popustom od 20%!
Svi zainteresovani navijači mogu kupiti paket ulaznica za obe utakmice po sniženoj ceni isključivo na blagajni KK Crvena zvezda na Kalemegdanu u utorak, 25. novembra od 12 do 20 časova (broj paketa karata je ograničen).
Paket uključuje:
- Ulaznicu za nivo 400 bok – navijački sektor (sektori iznad navijačke tribine) za utakmicu Crvena zvezda – Olimpijakos po ceni od 2 000 dinara (sa 20% popusta).
- Ulaznicu za meč Crvena zvezda – FCSB za severnu, istočnu ili zapadnu tribinu uz 20% popusta:
Sever: 960 dinara (sa 20% popusta)
Istok: 1760 dinara (sa 20% popusta)
Zapad: 2080 dinara (sa 20% popusta)
Broj zvezdaških paketa je ograničen, te pozivamo navijače da na vreme obezbede svoje mesto i pruže podršku našem klubu u dva značajna evropska duela.
Zvezda je moja porodica!", ističu crveno-beli.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NEZADOVOLjAN NA MARAKANI! Stranac hitno želi da napusti Crvenu zvezdu
24. 11. 2025. u 14:43
KAKVI DIVLjACI! Ceo region bruji o haosu u Crnoj Gori tokom fudbalske utakmice (VIDEO)
24. 11. 2025. u 11:45
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin
23. 11. 2025. u 12:55
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"
MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).
24. 11. 2025. u 13:54
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su šokantne.
24. 11. 2025. u 16:46
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)