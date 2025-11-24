Fudbal

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE! Evo šta je Crvena zvezda uradila pred burne dane u Evropi

Новости онлине

24. 11. 2025. u 16:25

Najnovije vesti iz FK ali i KK Crvena zvezda obradovale su "delije".

ДЕЛИЈЕ ОВО НИСУ ОЧЕКИВАЛЕ! Ево шта је Црвена звезда урадила пред бурне дане у Европи

Foto: ATA images

Saopštenje kluba sa Marakane prenosimo u celosti:

"Zvezdaški evropski paket u prodaji

Crvena zvezda je pripremila specijalnu ponudu za najvernije navijače koji će ove nedelje imati priliku da bodre crveno-bele na dva važna evropska meča, prvo u Evroligi, a zatim i u Ligi Evrope.

U sredu 26. novembra od 19 časova i 30 minuta košarkaši Crvene zvezde će dočekati Olimpijakos, dok će već u četvrtak od 21 sat na našem stadionu fudbaleri Zvezde ugostiti rumunski FCSB u okviru petog kola Lige Evrope.

U znak zahvalnosti najvernijim navijačima, KK i FK Crvena zvezda udružili su snage i pripremili paket ulaznica sa popustom od 20%!

Svi zainteresovani navijači mogu kupiti paket ulaznica za obe utakmice po sniženoj ceni isključivo na blagajni KK Crvena zvezda na Kalemegdanu u utorak, 25. novembra od 12 do 20 časova (broj paketa karata je ograničen).

Paket uključuje:

- Ulaznicu za nivo 400 bok – navijački sektor (sektori iznad navijačke tribine) za utakmicu Crvena zvezda – Olimpijakos po ceni od 2 000 dinara (sa 20% popusta).

- Ulaznicu za meč Crvena zvezda – FCSB za severnu, istočnu ili zapadnu tribinu uz 20% popusta:

Sever: 960 dinara (sa 20% popusta)
Istok: 1760 dinara (sa 20% popusta)
Zapad: 2080 dinara (sa 20% popusta)

Broj zvezdaških paketa je ograničen, te pozivamo navijače da na vreme obezbede svoje mesto i pruže podršku našem klubu u dva značajna evropska duela.


Zvezda je moja porodica!", ističu crveno-beli.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO SU GROBARI POMOGLI DA SE ZAKOPA PARTIZAN: Trener Železničara za Novosti otkriva kako je nokautirao crno-bele usred Beograda
Fudbal

0 0

KAKO SU GROBARI "POMOGLI" DA SE "ZAKOPA" PARTIZAN: Trener Železničara za "Novosti" otkriva kako je nokautirao crno-bele usred Beograda

Kada ekipa koja se bori za svoj status u Superligi dođe na stadion Partizana, obično se nada „časnom otporu“ ili, uz mnogo sreće, jednom bodu. Međutim, Železničar iz Pančeva u nedelju nije došao u Humsku da se brani – došao je da igra fudbal. Kovač te pobede, Radomir Koković govorio je o duelu sa crno-belima za "Novosti.rs".

24. 11. 2025. u 18:46

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki