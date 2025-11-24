ŠTA IM BI? Rumuni brutalno potkačili Crvenu zvezdu pred meč u Beogradu
VRUĆA uvertira pred meč između dva bivša prvaka Evrope u Beogradu Crvene zvezde i Steauee.
Naime, rumunski portal "gsp.ro" nakon poraza Crvene zvezde od Javora u nedelju uveče, napisao je tekst pod naslovom "Srbi su nam se smejali, a onda su uradili nešto još gore".
Neposredno pre važnog susreta Zvezde sa FCSB-om u Ligi Evrope, novinari su istakli da je Zvezda izgubila od tima koji je pre meča bio na 13. mestu, obratili pažnju na strelca, ali i na zaostatak crveno-belih za Partizanom.
Posebno su se osvrnuli na ranije izjave Slobodana Marovića, osvajača KEŠ-a sa Zvezdom, koji je istakao da je Crvena zvezda u velikoj meri kvalitetnija od FCSB:
– Moramo da odigramo utakmicu kao što smo odigrali u prethodnom kolu protiv Lila. Da uđemo u meč ozbiljno i koncentrisano, sa željom da pobedimo. Kvalitetniji smo od FCSB. Oni su na papiru jedna od malo lakših ekipa koje Zvezda ima u Ligi Evrope, iako, naravno, nema lakih protivnika. Verujem da će igrači želeti da odigraju na maksimalnom nivou i da dođemo do pobede, jer bi nam trijumf mnogo značio u nastavku takmičenja, rekao je nedavno Marović.
Nisu rumunski novinari ostali dužni, pa su u tekstu, između ostalog, napisali:
– Pre ovog rezultata, bilo je ironije iz Beograda nakon rezultata rumunskog šampiona od 1:1 sa Petrolulom. Zatim je Crvena zvezda uspela da upiše poraz od tima u zoni ispadanja, samo nekoliko dana pre utakmice Lige Evrope, navodi rumunski portal.
Duel između Crvene zvezde i FCSB-a zakazan je za četvrtak od 21 čas.
