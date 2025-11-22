Fudbal

SIVIĆ PRED DERBI ZAČELJA: Situacija je takva, TSC igrao Evropu, a sada... (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 11. 2025. u 14:56

Fudbalski klub Radnički dočekaće TSC u okviru 16. kola Superlige Srbije. Na „Čairu“ znaju da ih čeka težak posao, ali ipak priželjkuju da na domaćem terenu, gde tokom cele sezone igraju dobro, sačuvaju bodove.

FOTO: FK Radnički Niš

- Očekuje nas derbi začelja tabele, situacija na tabeli je takva, kakva jeste. TSC je prošle godine igrao Evropu, imao sjajne rezultate poslednjih godina, a ove sezone se traže, poput nas. Očekuje nas jedna odlična utakmica i jedino su tri boda opcija. Radili smo dobro u pauzi, spremili smo se. U poslednje tri-četiri utakmice smo se namestili, onako kako bi trebali da izgledamo. Očekujemo jednu dobru utakmicu, a neka i ne bude dobra, samo su bitna tri boda - rekao je šef stručnog štaba Radničkog Tomislav Sivić.


Igrač Nemanja Belaković utakmicu protiv TSC vidi kao priliku za nastavak niza dobrih igra i nada se da će bodovi ostati na „Čairu“.

- Mislim da je ovo duel dve ekipe koje ne zaslužuju da budu tu gde trenutno jesu. Naša igra u poslednja tri-četiri meča zaslužila je da bude ispraćena sa većim brojem bodova. Utakmica sa TSC-om je idealna prilika, da nam se vrati sve što smo popustili u prethodnom periodu, a što smo igrama zaslužili. Ja se nadam da ćemo uz podršku naših navijača uspeti da pobedimo i zabeležimo tri boda. Da uhvatimo priključak, korak i dođemo tamo gde nam je mesto, a to je plej-of - zaključio je Belaković.

Utakmica, Radnički – TSC, biće odigrana u nedelju, 23. novembra u 14:00 sati na stadionu „Čair“. Glavni sudija biće Nikola Radaković.

