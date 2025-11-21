SAOPŠTENJE ZVEZDE: "Trijumf protiv FCSB-a temelj za evropsko proleće"

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 27. novembra ekipu FCSB-a u petom kolu Lige Evrope, a "crveno-beli" bi trijumfom protiv rumunskog šampiona postavili temelj za evropsko proleće, objavljeno je danas na sajtu beogradskog kluba.

Foto: Ataimages

Kako se navodi, Crvena zvezda se u prethodnom periodu suočila sa izazovima, ali je tim pokazao odlučnost, snagu i kvalitet, posebno trijumfom protiv Lila, tima iz jedne od pet najjačih evropskih liga.

"Sada je pravi trenutak da se situacija u potpunosti preokrene i da Zvezda ponovo protiv rumunskog tima, ovoga puta FCSB-a još jednom zablista u Evropi kao što je to učinila protiv Kluža 2021. godine i približi se ostvarenju cilja na evropskoj sceni", poručila je Zvezda.

"Crveno-beli" su podsetili da je Zvezda posle eliminacije Kluža u dvomeču ukupnim rezultatom 6:1 osvojila prvo mesto u grupi Lige Evrope i izborila direktan plasman u osminu finala takmičenja.

"Crvena zvezda tada nije uspela da se plasira u Ligu šampiona, ali je taj trijumf u plej-ofu kvalifikacija omogućio je plasman u grupnu fazu Lige Evrope i značajno preokrenuo tok sezone. Kroz sjajne partije i borbenost na terenu, crveno-beli su pokazali kako pravi šampioni prevazilaze teške trenutke i ostvaruju velike rezultate na međunarodnoj sceni, a kao ključni trenutak koji je definisao evropsku sezonu se izdvojio meč protiv Kluža koji je učvrstio veru u kvalitet i karakter tima", saopštio je klub iz Beograda.

Utakmica između Crvene zvezde i FCSB-a igraće se 27. novembra na stadionu "Rajko Mitić".

Zvezda se nalazi na 26. mestu na tabeli Lige Evrope sa četiri boda, dok je FCSB na 31. poziciji sa tri boda.

