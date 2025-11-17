Fudbal

BIVŠI REPREZENTATIVAC UMRO TOKOM UTAKMICE: Poznati fudbaler ostavio je veliki trag u klubovima

Новости онлине

17. 11. 2025. u 16:48

Tužne vesti zadesile su sport.

БИВШИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ УМРО ТОКОМ УТАКМИЦЕ: Познати фудбалер оставио је велики траг у клубовима

foto: wiktionary

Tolike da zajedno tuguju i u Ukrajini i u Rusiji.


Evo kako je tu informaciju objavio hrvatski "Večernji list":

"Šokantne vesti stižu iz Ukrajine.


Vivši reprezentativac Andrij Polunin iznenada je preminuo toekom utakmice veterana. 


Smrt fudbalera izazvala je burne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su klubovi iz Ukrajine, kao i iz Rusije i Nemačke, objavili poruke podrške i saučešća porodici.

Polunin je ostavio dubok trag igrajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbasov rog, kao i za nemačke klubove Nirnberg, St. Pauli i Rot-Vajs Esen. 


Za ukrajinsku reprezentaciju odigrao je devet utakmica i postigao jedan gol, ali nažalost njegov život je prekinuo srčani udar.

Tokom karijere bio je vicešampion Ukrajine s Dnjeprom 1993. godine, dok je četiri puta, 1992., 1995., 1996. i 1998. godine, završio treći u izboru za najboljeg fudbalera  zemlje", ističe pomenuti medij.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Podsećanje: In memoriam - Pele

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata