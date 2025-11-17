BIVŠI REPREZENTATIVAC UMRO TOKOM UTAKMICE: Poznati fudbaler ostavio je veliki trag u klubovima

Tužne vesti zadesile su sport.

foto: wiktionary

Tolike da zajedno tuguju i u Ukrajini i u Rusiji.



Evo kako je tu informaciju objavio hrvatski "Večernji list":

"Šokantne vesti stižu iz Ukrajine.



Vivši reprezentativac Andrij Polunin iznenada je preminuo toekom utakmice veterana.

Vzagalі peremoga-to osь cя maє buti prisvяčena Polunіnu ta vsіm zbіrnikam, яkі vіdійšli v zasvіti.



Mi navіtь ne uяvlяєmo, яkiй potencіal mala zbіrna 90-h і яk tіlьki uhitrilasя йogo ne realіzuvati navіtь na 25% pic.twitter.com/PAvkKjydRz — Artur Valerko :: Artur Valerko (@ArchieValerko) November 16, 2025



Smrt fudbalera izazvala je burne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su klubovi iz Ukrajine, kao i iz Rusije i Nemačke, objavili poruke podrške i saučešća porodici.

Polunin je ostavio dubok trag igrajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbasov rog, kao i za nemačke klubove Nirnberg, St. Pauli i Rot-Vajs Esen.

❗️Pomer ekspіvzahisnik zbіrnoї Ukraїni z futbolu Andrій #Polunіn



U vіcі 54 rokіv pomer kolišnій pіvzahisnik «Dnіpra» ta zbіrnoї Ukraїni Andrій Polunіn. Pro ce povіdomili «Metalіst 1925» de z sіčnя 2025 roku Polunіn pracюvav na posadі šef-skauta.



Tragіčna podія stalasя pіslя… pic.twitter.com/pEefJmEZAC — BankovaMail (@BankovaMa) November 16, 2025





Tokom karijere bio je vicešampion Ukrajine s Dnjeprom 1993. godine, dok je četiri puta, 1992., 1995., 1996. i 1998. godine, završio treći u izboru za najboljeg fudbalera zemlje", ističe pomenuti medij.

včora Andrій Polunіn pomer, vіčna pamʼяtь https://t.co/yrWjR5lXCX — 🇺🇦GOLI⚽️ (@ukrgoal) November 16, 2025

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Podsećanje: In memoriam - Pele