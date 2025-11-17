BIVŠI REPREZENTATIVAC UMRO TOKOM UTAKMICE: Poznati fudbaler ostavio je veliki trag u klubovima
Tužne vesti zadesile su sport.
Tolike da zajedno tuguju i u Ukrajini i u Rusiji.
Evo kako je tu informaciju objavio hrvatski "Večernji list":
"Šokantne vesti stižu iz Ukrajine.
Vivši reprezentativac Andrij Polunin iznenada je preminuo toekom utakmice veterana.
Smrt fudbalera izazvala je burne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su klubovi iz Ukrajine, kao i iz Rusije i Nemačke, objavili poruke podrške i saučešća porodici.
Polunin je ostavio dubok trag igrajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbasov rog, kao i za nemačke klubove Nirnberg, St. Pauli i Rot-Vajs Esen.
Tokom karijere bio je vicešampion Ukrajine s Dnjeprom 1993. godine, dok je četiri puta, 1992., 1995., 1996. i 1998. godine, završio treći u izboru za najboljeg fudbalera zemlje", ističe pomenuti medij.
Podsećanje: In memoriam - Pele
