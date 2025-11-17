KAKAV OBRT! Dušan Vlahović oblači dres evropskog giganta?
Dušan Vlahović se vratio u Italiju nakon obaveza u selekciji Srbije.
Podsećanja radi, Vlahović je predvodio napad Srbije u porazu od Engleske rezultatom 2:0 na Vembliju, ali zbog istegnuća aduktora nije bio u sastavu u pobedi nad Letonijom 2:1.
Prema izveštajima "Sky Sport Italia", ne radi se o ozbiljnijoj povredi, što znači da i dalje postoji mogućnost da bude spreman za vikend i utakmicu Serije A protiv svog bivšeg kluba, Fjorentine. Izveštaji od ponedeljka potvrđuju da će Vlahovića u narednih nekoliko dana pregledati medicinski tim Juventusa kako bi se dobila potpuna procena njegovog trenutnog stanja.
I dok se Italijani bave povredom Srbina, Nemci pišu nešto sasvim drugo. Oglasio i urednik Bilda Kristijan Falk koji tvrdi da je Bajern Minhen i dalje zainteresovan za Vlahovića, te da je potpuno logično što je besplatni Srbin na meti nemačkog šampiona.
Razloga je više, a glavni jeste da Bajernu ne pada na pamet da aktivira klauzulu i otkupi Nikolasa Džeksona za dodatnih 65.000.000 evra. Bajern je i letos preplatio sa 16.500.000 evra samo za obeštećenje o pozajmici, u kojoj je postavljena klauzula za otkup narednog leta za dodatnih 65.000.000 evra.
U Bajernu su poznati po tome da umeju da posluju što jeftinije, te je slobodni Vlahović daleko bolja opcija od Džeksona.
Ne treba zaboraviti i da na leto Hari Kejn ulazi u poslednju godinu ugovora, a iako je isticao da bi rado produžio saradnju, po njega je krenula Barselona koja bi mogla da natera Engleza da se predomisli.
U prevodu, Bajern Minhen ima i više nego dovoljno razloga da prati Vlahovića i da pokuša da ga dovede narednog leta.
Podsetimo, Vlahovića i dalje prate dva engleska velikana, te je i više nego izvesno da je njegova budućnost daleko od Torina.
