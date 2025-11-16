SVI U ŠOKU! Najneverovatniji kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, gol u 96. minutu raspametio planetu a rastužio srpske komšije! (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala su spektakularne.

A kako drugačije i opisati način na koji je Republika Irska izborila plasman u baraž za Svetsko prvenstvo?

Gostovali su Irci u Budimpešti, gde je Mađarima i remi bio dovoljan da zadrže drugu poziciju koja tamo i vodi.

Štaviše, do 80. minuta Mađari su vodili.

A na kraju je Republika Irska - pobedila, i golom u 96. minutu prošla u baraž!

Jer, reprezentacija sa ostrva je danas u Budimpešti pobedila Mađarsku rezultatom 2:3.

Sva tri gola za Irce postigao je igrač AZ Alkmara Troj Perot (koji je u novembru sa dva pogotka nokautirao Portugal) - ovoga puta strelac je bio u 15. minutu (iz penala), 80. i pomenutom 90+6. Golove za Mađarsku postigli su Danijel Lukač u 4. i Barnabaš Varga u 37. minutu.



Prava fudbalska ludnica desila se u poslednjim trenucima meča, kada je Perot dao treći gol, "zavio Mađare u crno", a Ircima doneo ogromnu radost.



Evo i video snimka tog gola:

Troy Parrott, take your place on the pantheon of Irish greats 🇮🇪pic.twitter.com/KATKNMZO4g — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 16, 2025

Republika Irska je na kraju zauzela drugo mesto na tabeli grupe F sa 10 bodova i igraće u baražu za Svetsko prvenstvo 2026. Mađarska je kvalifikacije završila na trećem mestu na tabeli sa osam bodova, dok je Jermenija poslednja sa tri.

Prvi u grupi su Portugalci, koji su do 13 bodova stigli deklasiravši danas Jermeniju sa čak 9:1.

