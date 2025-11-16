SVI U ŠOKU! Najneverovatniji kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, gol u 96. minutu raspametio planetu a rastužio srpske komšije! (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala su spektakularne.
A kako drugačije i opisati način na koji je Republika Irska izborila plasman u baraž za Svetsko prvenstvo?
Gostovali su Irci u Budimpešti, gde je Mađarima i remi bio dovoljan da zadrže drugu poziciju koja tamo i vodi.
Štaviše, do 80. minuta Mađari su vodili.
A na kraju je Republika Irska - pobedila, i golom u 96. minutu prošla u baraž!
Jer, reprezentacija sa ostrva je danas u Budimpešti pobedila Mađarsku rezultatom 2:3.
Sva tri gola za Irce postigao je igrač AZ Alkmara Troj Perot (koji je u novembru sa dva pogotka nokautirao Portugal) - ovoga puta strelac je bio u 15. minutu (iz penala), 80. i pomenutom 90+6. Golove za Mađarsku postigli su Danijel Lukač u 4. i Barnabaš Varga u 37. minutu.
Prava fudbalska ludnica desila se u poslednjim trenucima meča, kada je Perot dao treći gol, "zavio Mađare u crno", a Ircima doneo ogromnu radost.
Evo i video snimka tog gola:
Republika Irska je na kraju zauzela drugo mesto na tabeli grupe F sa 10 bodova i igraće u baražu za Svetsko prvenstvo 2026. Mađarska je kvalifikacije završila na trećem mestu na tabeli sa osam bodova, dok je Jermenija poslednja sa tri.
Prvi u grupi su Portugalci, koji su do 13 bodova stigli deklasiravši danas Jermeniju sa čak 9:1.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
ALBANCI ZAPANjENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)
16. 11. 2025. u 14:25
UZNEMIRUJUĆE: Skandal u Njujorku, opšta tuča o kojoj bruji svet (VIDEO)
16. 11. 2025. u 11:24
PARTIZAN SE HITNO OGLASIO O NOVOM TRENERU! Na pomolu još jedna promena?!
16. 11. 2025. u 13:07
PRENOS, SRBIJA - LETONIJA: Neverovatan kraj kvalifikacija za Mundijal! (VIDEO)
16. 11. 2025. u 16:15 >> 19:29
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!
Najnovije vesti iz fudbala su prilično skandalozne. Srbija se tu našla, ni kriva ni dužna, u centru pažnje, a incident koji se desio - poprima međunarodne razmere.
16. 11. 2025. u 12:18
NARODNA VEROVANjA: Kakva nas zima čeka ako je VEDRO na Đurđic
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Đurđic, praznik posvećen prenosu moštiju Svetog Đorđa iz Nikomidije (današnji Izmir) u Lidu, što je bilo ispunjenje njegove poslednje želje.
16. 11. 2025. u 17:05
Komentari (0)