JIRGEN KLOP IMA NOVI POSAO: Poznato šta će Nemac raditi tokom Svetskog prvenstva
NEMAČKI fudbalski stručnjak, Jirgen Klop od odlaska iz Liverpula nema klub, ali dobio je novi posao.
On će biti stručni analitičar za platformu "MagentaTV" za Svetsko prvenstvo 2026. Trofejni strateg već ima iskustva u ovom poslu, pošto je isti radio za druge platforme na Svetskom prvenstvu 2006. i Evropskom prvenstvu 2008. godine.
Takođe, tokom Svetskog prvenstva 2010. bio je angažiran kao stručnjak na još jednoj televiziji.
Podsetimo, Svetsko prvenstvo u fudbalu trajaće od 11. juna do 9. jula, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
