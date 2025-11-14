Fudbal

JIRGEN KLOP IMA NOVI POSAO: Poznato šta će Nemac raditi tokom Svetskog prvenstva

Новости онлине

14. 11. 2025. u 15:22

NEMAČKI fudbalski stručnjak, Jirgen Klop od odlaska iz Liverpula nema klub, ali dobio je novi posao.

ЈИРГЕН КЛОП ИМА НОВИ ПОСАО: Познато шта ће Немац радити током Светског првенства

FOTO: Tanjug/AP

On će biti stručni analitičar za platformu "MagentaTV" za Svetsko prvenstvo 2026. Trofejni strateg već ima iskustva u ovom poslu, pošto je isti radio za druge platforme na Svetskom prvenstvu 2006. i Evropskom prvenstvu 2008. godine.

Takođe, tokom Svetskog prvenstva 2010. bio je angažiran kao stručnjak na još jednoj televiziji.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo u fudbalu trajaće od 11. juna do 9. jula, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 49

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost