JIRGEN KLOP IMA NOVI POSAO: Poznato šta će Nemac raditi tokom Svetskog prvenstva

NEMAČKI fudbalski stručnjak, Jirgen Klop od odlaska iz Liverpula nema klub, ali dobio je novi posao.

FOTO: Tanjug/AP

On će biti stručni analitičar za platformu "MagentaTV" za Svetsko prvenstvo 2026. Trofejni strateg već ima iskustva u ovom poslu, pošto je isti radio za druge platforme na Svetskom prvenstvu 2006. i Evropskom prvenstvu 2008. godine.

Takođe, tokom Svetskog prvenstva 2010. bio je angažiran kao stručnjak na još jednoj televiziji.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo u fudbalu trajaće od 11. juna do 9. jula, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

