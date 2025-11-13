Fudbal

PRLJAVA IGRA SRBINA! Rusi žestoko optužili Dejana Stankovića za izdaju

Новости онлине

13. 11. 2025. u 09:41

Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.

ПРЉАВА ИГРА СРБИНА! Руси жестоко оптужили Дејана Станковића за издају

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao, bivši generalni direktor moskovskog Spartaka Jurij Zavarzin izjavio je za „Meč TV“ da je Srbin namerno izazivao emotivne skandale sa novinarima i sudijama kako bi ga otpustili.

Iako je moskovski Spartak pobedio na četiri od pet poslednjih mečeva u svim takmičenjima, klub je sporazumno raskinuo ugovor sa Dejanom Stankovićem, a iako to nije potvrđeno, mnogi veruju da je za rastanak kriv incident koji se dogodio posle trijumfa nad Ahmatom kada se Srbin svađao sa novinarom. 

- Konačno smo dočekali (smeh)! Kao što kažu, ko plaća, taj i naručuje pesmu, pa su se tek sada odlučili da se raziđu sa Dejanom. Kao ličnost i fudbaler — on je figura evropskog nivoa, ali mu na mestu trenera ništa nije pošlo za rukom. Čini mi se da je sve te „koncerte“ sa novinarima i sudijama pravio namerno, kako bi ga smenili, jer će dobiti obeštećenje, a klub će pretrpeti finansijski gubitak. Ali ozbiljni ljudi se tako ne ponašaju. Šteta samo za ceo tim -  rekao je Zavarzin za „Meč TV“.

Stanković je vodio „Spartak“ od leta 2024. godine. Na kraju sezone 2024/25 „crveno-beli“ su zauzeli četvrto mesto u prvenstvu Rusije.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće