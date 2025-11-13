PRLJAVA IGRA SRBINA! Rusi žestoko optužili Dejana Stankovića za izdaju

Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao, bivši generalni direktor moskovskog Spartaka Jurij Zavarzin izjavio je za „Meč TV“ da je Srbin namerno izazivao emotivne skandale sa novinarima i sudijama kako bi ga otpustili.

Iako je moskovski Spartak pobedio na četiri od pet poslednjih mečeva u svim takmičenjima, klub je sporazumno raskinuo ugovor sa Dejanom Stankovićem, a iako to nije potvrđeno, mnogi veruju da je za rastanak kriv incident koji se dogodio posle trijumfa nad Ahmatom kada se Srbin svađao sa novinarom.

- Konačno smo dočekali (smeh)! Kao što kažu, ko plaća, taj i naručuje pesmu, pa su se tek sada odlučili da se raziđu sa Dejanom. Kao ličnost i fudbaler — on je figura evropskog nivoa, ali mu na mestu trenera ništa nije pošlo za rukom. Čini mi se da je sve te „koncerte“ sa novinarima i sudijama pravio namerno, kako bi ga smenili, jer će dobiti obeštećenje, a klub će pretrpeti finansijski gubitak. Ali ozbiljni ljudi se tako ne ponašaju. Šteta samo za ceo tim - rekao je Zavarzin za „Meč TV“.

Stanković je vodio „Spartak“ od leta 2024. godine. Na kraju sezone 2024/25 „crveno-beli“ su zauzeli četvrto mesto u prvenstvu Rusije.

