PRLJAVA IGRA SRBINA! Rusi žestoko optužili Dejana Stankovića za izdaju
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao, bivši generalni direktor moskovskog Spartaka Jurij Zavarzin izjavio je za „Meč TV“ da je Srbin namerno izazivao emotivne skandale sa novinarima i sudijama kako bi ga otpustili.
Iako je moskovski Spartak pobedio na četiri od pet poslednjih mečeva u svim takmičenjima, klub je sporazumno raskinuo ugovor sa Dejanom Stankovićem, a iako to nije potvrđeno, mnogi veruju da je za rastanak kriv incident koji se dogodio posle trijumfa nad Ahmatom kada se Srbin svađao sa novinarom.
- Konačno smo dočekali (smeh)! Kao što kažu, ko plaća, taj i naručuje pesmu, pa su se tek sada odlučili da se raziđu sa Dejanom. Kao ličnost i fudbaler — on je figura evropskog nivoa, ali mu na mestu trenera ništa nije pošlo za rukom. Čini mi se da je sve te „koncerte“ sa novinarima i sudijama pravio namerno, kako bi ga smenili, jer će dobiti obeštećenje, a klub će pretrpeti finansijski gubitak. Ali ozbiljni ljudi se tako ne ponašaju. Šteta samo za ceo tim - rekao je Zavarzin za „Meč TV“.
Stanković je vodio „Spartak“ od leta 2024. godine. Na kraju sezone 2024/25 „crveno-beli“ su zauzeli četvrto mesto u prvenstvu Rusije.
