VELJKO PAUNOVIĆ PRESEKAO! Evo kako će izgledati sastav Srbije na Vembliju

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Engleske na Vembliju, na debiju selektora Veljka Paunovića, igra najvažniji meč u borbi da ostane u konkurenciji za plasman na Mundijal.

FOTO: AP/Tanjug

Duel Engleske i Srbije počinje od 20.45 sati, a srpski tim stigao je u London sa jasnim stavom da zabeleži pozitivan rezultat, samo dva meseca nakon 5:0 za rivala u Beogradu.

Iako će ovo biti prvi meč Veljka Paunovića na klupi Srbije, izgleda da je sastav koliko toliko poznat koji će istrčati na Vembli!

Treba očekivati povratak njegovog "miljenika" i kapitena zlatnih orlića Predraga Rajkovića kao startnog golmana, a vrlo verovatno i kapitena. Ispred njega trebalo bi da se nađu Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, dok bi po boku trebalo očekivati Aleksu Terzića i Strahinju Erakovića kao levog i desnog beka.

U veznom redu ćemo verovatno videti najveće "tumbanje", pa bi trebalo očekivati Sašu Lukića kao nekog ko dobro poznaje engleski fudbal, onda i Aleksandra Stankovića, a po bokovima Filipa Kostića i Anriju Živkovića koji će konačno zaigrati na "svojoj" poziciji, a u sredini će se naći Lazar Samardžić.

Mesto u napadu rezervisano je za Dušana Vlahovića.

Konačni sastav bi vrlo lako mogao da se razlikuje jer je na debiju novog selektora teško precizirati kakve su njegove zamisli. Svakako, to bi moglo da izgleda ovako:

Rajković - Terzić, Pavlović, Milenković, Eraković - Lukić, Stanković, Kostić, Živković, Samardžić - Vlahović.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu