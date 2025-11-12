.LIONEL MESI U BARSELONI? Evo šta kaže predsednik kluba iz Katalonije
Predsednik fudbalskog kluba Barselona Đoan Laporta rekao je danas da su "nerealne" spekulacije o mogućem povratku Lionela Mesija kao igrača u taj klub.
Upitan o Mesijevoj iznenadnoj poseti renoviranom stadionu Kamp Nou, Laporta je za radio Katalunja rekao da želi da organizuje počast legendarnom argentinskom fudbaleru, ali da navijači Barselone ne bi trebalo da se uzalud nadaju povratku svog idola.
"Stvari se nisu završile onako kako bismo želeli. Ako bi na neki način ova počast mogla da nadoknadi ono što nije urađeno, verujem da bi to bilo dobro. Ali uz ogromno poštovanje koje imam prema Mesiju, prema svim profesionalcima u klubu i njegovim članovima, verujem da je spekulacija (o njegovom mogućem povratku kao igrača) nerealna", naveo je Laporta.
Osmostruki osvajač Zlatne lopte, koji je iz finansijskih razloga 2021. godine nevoljno napustio klub, objavio je na Instagramu u nedelju da je želeo da se vrati na Kamp Nou, "a ne samo da se oprosti kao igrač".
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena ponovio je da želi da se vrati da živi u Barseloni.
"Nisam znao da dolazi, ali Kamp Nou je njegov dom. Mislim da je to bio mali, spontani i prijateljski gest", rekao je Laporta.
On je dodao da klub trenutno radi na tome kako bi osigurao da Mesi dobije "najveću počast na svetu", kada se završi renoviranje stadiona "pred 105.000 navijača".
