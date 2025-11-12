ŠOK! Fudbalski superstar kolabirao - a onda su stigle još gore vesti!

Brazilski fudbaler Oskar (34), nekadašnji reprezentativac Brazila i bivši as londonskog Čelsija, prisiljen je da završi svoju fudbalsku karijeru nakon što je hospitalizovan zbog ozbiljnih problema sa srcem.

Foto: Profimedia

Oskar je završio u bolnici u utorak, pošto se tokom treninga požalio na loše stanje. Kako prenosi britanski Daily Mail, Brazilac je pao u nesvest dok je trenirao na sobnom biciklu tokom priprema sa svojim trenutnim klubom, Sao Paulom.

Naknadni pregledi otkrili su srčane abnormalnosti, zbog kojih su lekari savetovali da odmah prekine profesionalno bavljenje fudbalom i posveti se oporavku. Prema izveštajima brazilskog „Globoesporte“, testovi su pokazali nepravilnosti u radu srca upravo u trenutku kada se Oskar pripremao za povratak na teren posle povrede.

Oskar se u Sao Paulo vratio početkom ove godine, nakon čak osam sezona provedenih u Kini, gde je igrao za Šangaj SIPG i postao jedan od najplaćenijih fudbalera na svetu. Ipak, njegov odlazak iz Evrope u 25. godini mnogi su smatrali preranim, jer je u dresu Čelsija bio jedan od ključnih igrača – sa „Plavcima“ je osvojio dva naslova Premijer lige i Ligu Evrope.

Za reprezentaciju Brazila Oskar je upisao 48 nastupa i postigao 12 golova, a pamti se i njegov sjajan nastup na Svetskom prvenstvu 2014. godine.

