DILEME VIŠE NEMA: Dejan Stanković nije više trener Spartaka!

Časlav Vuković

11. 11. 2025. u 17:41

DEJAN Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve, saopštio je klub iz glavnog grada Rusije.

FOTO: Profimedia

Iz kluba su se zahvalili srpskom stručnjaku na svemu što je uradio za ekipu.

- Spartak trenutno zauzima šesto mesto na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Stankovićem, doneta je odluka o prekidu saradnje uz obostrani pristanak. Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im uspeh u budućnosti - navodi se u saopštenju Spartaka.

Podsetimo, Stanković je na klupu Spartaka seo 2024. godine i nije uspeo vrati trofej u vitrine velikana iz Moskve.

Crveno-beli su trenutno šesti na tabeli sa 25 bodova, imaju osam manje od vodećeg Krasnodara.

