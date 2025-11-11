DILEME VIŠE NEMA: Dejan Stanković nije više trener Spartaka!
DEJAN Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve, saopštio je klub iz glavnog grada Rusije.
Iz kluba su se zahvalili srpskom stručnjaku na svemu što je uradio za ekipu.
- Spartak trenutno zauzima šesto mesto na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Stankovićem, doneta je odluka o prekidu saradnje uz obostrani pristanak. Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im uspeh u budućnosti - navodi se u saopštenju Spartaka.
Podsetimo, Stanković je na klupu Spartaka seo 2024. godine i nije uspeo vrati trofej u vitrine velikana iz Moskve.
Crveno-beli su trenutno šesti na tabeli sa 25 bodova, imaju osam manje od vodećeg Krasnodara.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić novi trener bivšeg prvaka Evrope?
10. 11. 2025. u 06:39
TEŽAK PORAZ ZVEZDE: Dubai prekinuo seriju od 7 pobeda, a dvojac se povredio!
11. 11. 2025. u 18:59 >> 18:03
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)