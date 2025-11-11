DILEME VIŠE NEMA: Dejan Stanković nije više trener Spartaka!

DEJAN Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve, saopštio je klub iz glavnog grada Rusije.

FOTO: Profimedia

Iz kluba su se zahvalili srpskom stručnjaku na svemu što je uradio za ekipu.

- Spartak trenutno zauzima šesto mesto na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Stankovićem, doneta je odluka o prekidu saradnje uz obostrani pristanak. Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im uspeh u budućnosti - navodi se u saopštenju Spartaka.

⚡️ Oficialьno: Deяn Stankovič pokidaet «Spartak» po soglašeniю storon



Na dannый moment «Cpartak» nahoditsя na 6 meste v turnirnoй tablice RPL, čto ne udovletvorяet rukovodstvo kluba.



Blagodarim Deяna i ego assistentov za prodelannuю rabotu i želaem udači v dalьneйšeй karьere! pic.twitter.com/J70AaN3zM2 — FK «Spartak-Moskva» (@fcsm_official) November 11, 2025

Podsetimo, Stanković je na klupu Spartaka seo 2024. godine i nije uspeo vrati trofej u vitrine velikana iz Moskve.

Crveno-beli su trenutno šesti na tabeli sa 25 bodova, imaju osam manje od vodećeg Krasnodara.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“