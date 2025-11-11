TUHELOV POZIV SE NE ODBIJA: Fudbaler Čelsija i golman Mančester sitija na spisku selektora Engleske za mečeve sa Srbijom i Albanijom

Selektor engleske reprezentacije Tomas Tuhel pozvao je naknadno u nacionalni tim igrača Čelsija Trevoa Čalobu i golmana Mančester sitija Džejmsa Traforda za mečeve protiv Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, saopšteno je danas iz Fudbalskog saveza (FA).

FOTO: M. Vukadinović

U saopštenju se navodi da će Čaloba i Traford da zamene Entonija Gordona i Nika Poupa, koji se povukli iz reprezentacije Engleske zbog povreda.

Takođe, FA je saopštio da se fudbaler Kristal Palasa Mark Guei priključio nacionalnom timu, a stanje njegove povrede biće praćeno narednih dana.

Fudbaleri Engleske dočekaće u četvrtak od 20.45 časova na stadionu Vembli selekciju Srbije u utakmici grupe K kvalifikacija za SP 2026, a potom će 16. novembra gostovati Albaniji.

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom. Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji