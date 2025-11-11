SADA JE SVE JASNO! Slovak sudi meč između Engleske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo
Slovački arbitar Ivan Kružliak biće glavni sudija na meču između Engleske i Srbije u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA)
Njegovi pomoćnici biće Branislav Hancko i Jan Pozor, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Petera Kraloviča, takođe iz Slovačke. U VAR sobi biće Holanđani Klej Ruperti i Ervin Blank.
Utakmica između Engleske i Srbije biće odigrana u četvrtak od 20.45 časova na londonskom Vembliju.
Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta na tabeli sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.
Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je novi selektor Veljko Paunović prvo uradio (FOTO)
10. 11. 2025. u 18:58
KO ODBIJE SRBIJU... Veljko Paunović najavio velike stvari, otkrio šta se dešava sa Dušanom Tadićem i braćom Milinković Savić
10. 11. 2025. u 10:10 >> 11:34
OTKRIVENO! Evo koga je Srbija kontaktirala pre Veljka Paunovića da preuzme "orlove"
10. 11. 2025. u 08:00
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)