Fudbal

SADA JE SVE JASNO! Slovak sudi meč između Engleske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 10:47

Slovački arbitar Ivan Kružliak biće glavni sudija na meču između Engleske i Srbije u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA)

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Словак суди меч између Енглеске и Србије у квалификацијама за Светско првенство

FOTO: Tanjug/AP

Njegovi pomoćnici biće Branislav Hancko i Jan Pozor, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Petera Kraloviča, takođe iz Slovačke. U VAR sobi biće Holanđani Klej Ruperti i Ervin Blank.

Utakmica između Engleske i Srbije biće odigrana u četvrtak od 20.45 časova na londonskom Vembliju.

Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta na tabeli sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.

Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona
Ostali sportovi

0 0

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona

VELIKI korak unazad u borbi za Top 8 Lige šampiona napravili su vaterpolisti Novog Beogarad. Viceprvak Evrope je u trećem kolu grupe B na svom bazenu izgubio od hercegnovskog Jadrana – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3) i trenutno je ispod crte u borbi za četvrtfinale.Miloš Ćuk i drugovi u četvrtom kolu, 19.novembra idu u goste neprikosnovenom Pro Reku.

11. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću