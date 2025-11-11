SADA JE SVE JASNO! Slovak sudi meč između Engleske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Slovački arbitar Ivan Kružliak biće glavni sudija na meču između Engleske i Srbije u grupi K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA)

FOTO: Tanjug/AP

Njegovi pomoćnici biće Branislav Hancko i Jan Pozor, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Petera Kraloviča, takođe iz Slovačke. U VAR sobi biće Holanđani Klej Ruperti i Ervin Blank.

Utakmica između Engleske i Srbije biće odigrana u četvrtak od 20.45 časova na londonskom Vembliju.

Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta na tabeli sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.

Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji