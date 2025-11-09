DRASTIČNA PROMENA! Ako ovo košarkaško pravilo uvedu u fudbal, nastaće potpuno ludilo na terenu!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
Manuel Pelegrini, bivši trener Mančester sitija i Real Madrida, a trenutno Real Betisa, predložio je novo pravilo u fudbalu da bi se povećala dinamika igre.
Prema njegovim rečima, nakon što tim pređe liniju sredine terena, lopta više ne bi smela da se vraća u sopstvenu polovinu. Nešto slično kao u košarci.
Ovaj predlog je izneo u jednom intervjuu, ističući da bi "to učinilo fudbal manje predvidljivim, a interesantnijim za gledaoce".
Pelegrini veruje da bi takva promena poboljšala kvalitet utakmica, bez fundamentalnih promena u igri.
Ideja je već u razmatranju kod stručnjaka, ali Pelegrini ne očekuje brzu primenu.
Sve je ovo deo šire debate o modernizaciji fudbala, u kojoj se traže načini da se smanji isuviše odbrambeni stil igre. Reakcije su mešovite: neki vide potencijal za više golova, dok drugi brinu da će se time narušiti tradicija fudbala. Pelegrini, sa bogatim iskustvom, naglašava da bi nova promena moglo da podstakne ofanzivniji pristup timova.
A šta vi kažete?
