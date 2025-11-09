"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
Denver Nagetsi su ubedljivo savladali Indijana Pejserse 117:100, a Nikola Jokić je još jednom upisao tripl-dabl. Nakon meča dao je zanimljivu izjavu.
Srpski reprezentativac je meč završio sa 32 poena, 14 skokova i isto toliko asistencija.
Novinare je posle utakmice zanimalo zbog čega je Jokić rešio da promeni pristup prema arbitrima, za razliku od ranije sve manje se raspravlja sa sudija. Dobio je pitanje upravo o tome, a odgovorom je sve iznenadio.
- To je moja nova stvar ove godine, ne želim da se nerviram ili da urlam na sudije, samo ću probati da usmerim energiju na košarkaški teren. Ne bih rekao da sam to previše radio, ponašao sam se sa poštovanjem prema sudijama, ali nema potrebe da se nerviram i raspravljam sa njima jer odluke se ne menjaju. Kontrolišem ono što mogu, rekao je on.
Jokić je na konferenciji pričao i o samom meču, saigračima i treneru Adelmanu, a u sledećem video snimku možete pogledati njegovo čitavo izlaganje:
- Ima napretka. Igramo bolje i popravljamo se u svim segmentima. Posebno u odbrani. Ne bih rekao da je brz i ne treba da bude brz napredak. Dozvolili smo protivniku 100 poena. Kontrolisali smo igru. Pokušali smo da ih izguramo, da im bude neprijatno, terali smo ih na teške šuteve, dobro se popravljamo u tom segmentu.
Imao je reči hvale o Jonasu Valenčunasu.
- On je jako dobar. Vidi se, konstantan je, nema mnogo uspona i padova. Njegov stil igre unosi mirnoću u tim.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
