KAKAV OBRT! Vujadin Savić ipak nije uradio ono o čemu se pisalo

PREOKRET!

Foto: ATA images/D. Milenković

U četvrtak su se pojavile informacije kako je Vujadin Savić doneo odluku da napusti Srbiju i to na duži vremenski period. Razlog za to navodno su sva dešavanja koja se vezuju uz njegovo ime i želja da zašititi porodicu od svih tim natpisa i spekulacija, a vest je plasirao "Svet".

Ipak, dan posle došlo je do preokreta, te je "Telegraf" istakao kako je Vujadin ipak i dalje u Srbiji, te da nema nameru da napusti državu.

- Nije tačno da je bilo gde otišao, Vujadin je tu sve vreme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima - rekao je navodno anonimni izvor za "Telegraf".

Podsećanja radi, Vujadin Savić je nedavno bio na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu u procesu koji se vodi protiv A.K. (21), transrodne osobe koja je bivšeg fudbalera ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

